Huishoudboekje van Cora: ‘Ik moet áltijd iets kopen, al is het maar een batterij’

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Cora (29) om te laten zien waar ze het van doet.

Wie

Cora (29), horecamedewerker (0 urencontract: gemiddeld 30 uur)

Single

Kinderen

Dochter Kylie (7) en zoon Leon (5)

Netto-inkomsten

Salaris gemiddeld € 1.100

Kinderalimentatie € 200

Kinderbijslag € 150

Toeslagen (incl. kinderopvangtoeslag) € 1.734

TOTAAL € 3.184

Uitgaven

Huur € 611

Gas, water, licht € 148

Boodschappen € 350

Verzekeringen € 168

Auto € 115 (inclusief benzine)

Internet en televisie € 51

Abonnementen € 8

Telefoon € 39

Kinderopvang € 790

Kleding € 75

Leuke dingen en vakantie € 95

Cadeautjes € 50

TOTAAL € 2.500

Sparen en schulden

Schulden € 263 (en staat standaard rood)

Wauw, wat een berg aan toeslagen krijg jij zeg. Hoe zit dat?

“Ja, best veel hè. Naast huur- en zorgtoeslag ontvang ik een kindgebonden budget en toeslag voor kinderopvang. Mijn kinderen gaan 3 dagen per week naar een gastouder. Daarnaast heb ik recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting. Deze korting kun je aanvragen als je werk combineert met de zorg voor kinderen tot 12 jaar. Uiteraard moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen en het bedrag dat je krijgt is afhankelijk van je arbeidsinkomen.”

Je houdt ruim € 600 per maand over. Waarom dan standaard in de min?

“Sinds mijn 18de sta ik eigenlijk altijd tussen de € 500 en € 1500 in het rood. De uitdrukking ‘een gat in je hand hebben’ is absoluut op mij van toepassing. Ik heb borderline én een koopverslaving en heb continu de behoefte iets te kopen. Al is het maar een batterij. Als Zeeman nieuw kinderondergoed heeft, koop ik dat direct. Dat moet gewoon. Als ik dan thuis ben, denk ik: waarom nou toch? Ze hebben al 19 setjes in de kast liggen. Het is echt een verslaving. Het ergste is dat het gevoel van ‘koopgeluk’ natuurlijk maar van heel korte duur is, waardoor ik weer moet kopen. Doordat ik zo veel uitgeef, heb ik totaal geen overzicht meer.”

En die schuld, hoe kom je daaraan?

“Mijn schuld bestaat uit 2 delen. Een deel is aan mijn zorgverzekeraar, omdat ik een rekening voor laboratoriumonderzoek niet kon betalen. Het andere deel staat open bij de gemeente. Ik had teveel aan uitkering ontvangen. Iedere maand betaal ik een beetje terug. Dat wordt automatisch van mijn rekening afgeschreven. Ik verwacht dat ik de volledige schuld over een paar maanden heb afgelost.”

