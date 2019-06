Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Celine (22) om te laten zien waar ze het van doet.

Wie

Naam: Celine (22), leerkracht basisonderwijs (23 uur) en studeert (16 uur)

Getrouwd met Pepijn (24), accountant (40 uur)

Netto-Inkomsten

Salaris Celine € 1.280

Salaris Pepijn € 1.970

TOTAAL € 3.250

Uitgaven

Huur € 895

Gas, water, licht € 60

Verzekeringen € 250

Boodschappen € 300

Ov € 70

Internet en tv € 35

Telefoon € 46

Sporten € 40

Kleding € 60

Uit eten € 120

Cadeautjes € 20

Vakantie/uitjes € 200

Goede doelen € 175

Studiekosten € 250

Sparen € 500 gemiddeld

TOTAAL € 3.021

Sparen en schulden

Spaarrekening € 3.500

Schulden € 0

Jullie betalen € 60 per maand aan energiekosten. Dat is niet veel, zeg.

“Ik ben altijd bewust met het milieu bezig geweest en vind het belangrijk om mijn steentje bij te dragen. Zo staat de verwarming hier bijna nooit aan. Zeker niet als ik alleen thuis ben. Naast het feit dat we zo minder energie verbruiken, vind ik het ook veel prettiger om onder een dekentje te kruipen. Er ligt standaard een dekbed bij ons beneden. En douchen doe ik niet iedere dag. Ik zwem 2 keer per week, dus dan hoef ik thuis niet ook nog eens onder de douche. We hebben geen auto, eten maar 2 keer per week vlees en ik koop groente en fruit bij de groenteboer die niets in plastic verpakt. En sinds kort zijn we een ‘bewust-kleding-koop-project’ gestart.”

Interessant. Vertel eens?

“Anderhalf jaar geleden zag ik een documentaire over de textielindustrie. Die kwam zo bij me binnen dat ik besloot het anders te gaan doen. We kochten 18 maanden geen kleding. Helemaal niets. Tot een paar weken geleden. Toen zijn we weer gaan shoppen. Althans, we kochten tweedehands items en bij online webshops die fairtrade kleding verkopen. Alleen ondergoed koop ik nieuw. Het voelt echt goed om het op deze manier te doen en het bespaart ook nog eens veel geld.”

Is sparen belangrijk voor je? En ben je tevreden met jullie huidige spaarsaldo?

“Sparen vind ik zeker belangrijk. We willen over een paar jaar een huis kopen en dan is een goede buffer natuurlijk fijn. We sparen geen vast bedrag per maand, maar zetten het geld dat aan het einde van de maand overblijft op de spaarrekening. Gemiddeld is dat zo’n € 500 per maand. We hadden eerst meer spaargeld, maar dat is in onze trouwerij gaan zitten en in het huis waar we sinds begin dit jaar wonen. Daarvoor huurden we gemeubileerd, dus nu moesten we een volledige inboedel aanschaffen. Al met al ging het best hard met de spaarcenten. Maar nu is er weer voldoende ruimte om die buffer op te bouwen.”

Beeld: iStock