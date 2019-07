Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Caroline (26) om te laten zien waar ze het van doet.

Wie

Naam: Caroline (26), docent wiskunde (28 uur)

Relatie: verloofd met Raymond (29), gamedesigner (24 uur)

Kinderen: Haley (2)

Netto-inkomsten

Salaris Caroline € 1.724

Salaris Raymond € 1.652

Toeslag kinderopvang € 246

TOTAAL € 3.622

Uitgaven

Hypotheek € 734

Gas, water, licht € 76

Verzekeringen € 335

Boodschappen € 300

Auto (inclusief benzine) € 190

Leuke dingen doen en uit eten gaan € 300

Kleding € 50

Internet en televisie € 30

Telefoon € 22

Kinderopvang € 257

Sparen € 1.200

Sparen voor Haley € 50

TOTAAL € 3.544

Sparen en schulden

Spaargeld € 16.000

Spaargeld Haley € 1.200

Schulden € 0

Jullie werken allebei parttime. Is dat een bewuste keuze?

“We vinden ons werk leuk, maar hechten ook veel waarde aan vrijheid. Zeker nu we een dochtertje hebben, vinden we het fijn vaak thuis te zijn. En naast mijn werk doe ik ook graag andere dingen. Ik werk bijvoorbeeld als vrijwilliger bij de lokale radio-omroep. Van die combinatie word ik gelukkig.”

Parttime werken en ook nog eens flink sparen. Knap!

“Na de zomervakantie ga ik stoppen met werken en weer studeren. Ik wil graag aan de bovenbouw lesgeven en daarvoor moet ik de eerstegraads lerarenopleiding doen. De opleiding duurt 2 jaar. De studiekosten worden door de lerarenbeurs die ik heb aangevraagd vergoed, maar mijn inkomen valt dan natuurlijk volledig weg. Wel krijgen we zorgtoeslag, maar dat is niet zo veel. De toeslag voor kinderopvang behouden we gelukkig wel. Het geld dat we nu maandelijks sparen gaat straks dus grotendeels naar de andere posten. Dan blijft er nog zo’n € 500 per maand over om op mijn huidige salarisniveau te komen. Dat bedrag halen we dan iedere maand van de spaarrekening. Als we blijven leven zoals we nu doen, lukt het prima. Na een jaar maak ik de balans wel weer op. Maar ik heb er alle vertrouwen in.”

Als wiskundedocent ben je natuurlijk van de cijfers. Hoe ziet die spaarrekening er over 2 jaar uit?

“Die gaat natuurlijk flink slinken de komende jaren. Maar zodra ik weer werk, gaat er iedere maand opnieuw een mooi bedrag naar de spaarrekening. We willen dan extra aflossen op de hypotheek. Ons doel is op termijn zo weinig mogelijk vaste lasten te hebben. Dat geeft financiële vrijheid. En die vrijheid geeft ons weer keuzemogelijkheden. Zoals de keus of we tot ons pensioen willen blijven werken of niet.”

