Huishoudboekje van Marianne (31): ‘Laatst moesten we een nieuwe auto, dat kon gewoon’

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Marianne (31) om te laten zien waar ze het van doet.

Naam: Marianne (31) gastouder (wisselende uren)

Getrouwd met: Frank (33) coordinator service (40 uur)

Kinderen: Bas (8), Tim (5) en Job (2)

Netto-inkomsten

Inkomsten Marianne €1000 (uit eigen onderneming)

Inkomen Frank €2301

Kinderbijslag €235

TOTAAL €3536

Uitgaven

Hypotheek €690

Gas, water, licht €118

Verzekeringen (excl. zorgverzekering) €182

Boodschappen €400

Auto incl. benzine €125

Internet en TV €35

Telefoon € 8

Kleding kinderen €75

Goede doelen €150

Abonnementen €4,50

Uiteten en leuke dingen doen €350

Gemeentelijke belastingen €102

Sparen €900

Sparen kinderen €75

Inleg potje niet maandelijkse kosten €300

TOTAAL €3514,50

Sparen & schulden

Spaarrekening: €14.601

Schulden: geen

Naast het potje ‘niet maandelijkse kosten’ sparen jullie ook nog €900 per maand. Waarvoor?

‘We sparen niet voor iets specifieks. Onze spaarrekening is eigenlijk onze buffer. Dat geeft een veilig gevoel. Als er dingen in huis gedaan moeten worden, zoals nieuwe kozijnen, dan betalen we dat van de spaarrekening. Laatst hebben we de woonkamer opgeknapt en er moest een andere auto komen. Dat kan dan gewoon. Misschien willen we over een tijdje wat geld gaan beleggen. Wel voor de lange termijn. Het lijkt me wel wat als we straks wat minder kunnen gaan werken.’

Ben je als zelfstandige bezig met het opbouwen van een pensioen?

‘Nee, eigenlijk niet. Frank heeft een goede pensioenregeling op zijn werk en ons huis kochten we in 2010. We waren dus nog hartstikke jong. Tegen de tijd dat we met pensioen zijn is onze hypotheek zeker al 10 jaar afbetaald. Hoera! Op dit moment lossen we nog niet extra af. Dat komt omdat we een bankspaarhypotheek hebben. Dan mag je maar weinig aflossen en dat zet geen zoden aan de dijk vinden we. Over een maand of 9 kunnen we de hypotheek oversluiten. Dan gaan we zeker kijken naar een vorm waarbij we wel maandelijks een vast bedrag kunnen gaan aflossen.’

Waar betalen jullie de vakantie van?

‘Van het vakantiegeld van Frank. Vroeger gingen we wel naar het buitenland, maar sinds we een hond hebben blijven we lekker in Nederland. En als we een weekendje weg willen, dan betalen we dat van ons spaargeld.’

En waar zou je echt nooit op willen bezuinigen?

‘Op de bibliotheek. Het abonnement kost €45 per jaar en we maken er optimaal gebruik van. Ik haal vaak een kookboek of een tijdschrift. Maar ook de Consumentengids raadpleeg ik regelmatig. Ik stap ieder jaar bijvoorbeeld over van energieleverancier. Dan check ik de tips van de Consumentenbond. Het kost me dan zo weinig tijd en het levert echt geld op.’

Er gaat €150 per maand naar goede doelen. Welke doelen steun je?

‘Die €150 gaat naar de kerk en wordt gebruikt voor zendelingsprojecten. Mijn zus werkt ook als zendeling. Ik zie het als mijn plicht om hieraan bij te dragen en we kunnen het geld prima missen.’

Twee telefoons voor €8 per maand? Hoe doen jullie dat?

‘Frank heeft een telefoon van zijn werk. Iedere twee jaar mag hij een nieuwe uitzoeken en gaat de oude naar mij. Ik heb dus alleen een sim only abonnement nodig.’

