Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Anya (34) om te laten zien waar ze het van doet.

Wie

Naam: Anya (34), financieel beleidsmedewerker (34 uur)

Relatie met: Stefan (38), backoffice installatiebedrijf (32 uur)

Kinderen: tweeling Mark en Stef (3)

Netto-inkomsten

Salaris Anya € 2800

Salaris Stefan € 2500

Toeslag kinderopvang € 1200

Kinderbijslag € 133

TOTAAL € 6633

Uitgaven

Huur € 525

Gas, water, licht € 125

Zorgverzekering € 200

Verzekeringen overig € 100

Boodschappen € 450

Kleding € 150

Auto’s € 500 (inclusief benzine)

Internet en tv € 50

Telefoon € 25

Kinderopvang € 2200

Sporten € 300

Schoonmaakster € 80

Cadeautjes € 25

Uit eten en leuke dingen doen € 200

Vakanties € 400

Sparen € 1288 (gezamenlijk en kinderen)

TOTAAL € 6618

Sparen en schulden

Spaargeld: € 82.500

Schulden: nee

Zo, da’s nog eens een vette spaarrekening!

“Ja, riant hè. Omdat we samen een goed inkomen hebben, geen big spenders zijn én geen hoge maandlasten hebben, kunnen we iedere maand een flink bedrag apart zetten.”

Wat ga je doen met al dat geld?

“Dat weten we nog niet. We hebben nog geen specifiek spaardoel. Iemand tips, haha? Misschien dat we op termijn een appartement kopen voor de verhuur, maar dan moeten we nog even doorsparen. En we sparen voor later. Misschien willen we wel wat eerder stoppen met werken of gaan minderen. We hebben geen koopwoning. Financieel gezien zou dat misschien slimmer zijn, maar we wonen zo fijn. We gingen in de crisistijd samenwonen en we hadden allebei geen vast contract. Een hypotheek krijgen lukte toen niet. Toen we dit huurhuis aangeboden kregen, waren we dolgelukkig. We hebben veel ruimte om ons huis heen en als we op deze plek iets zouden willen kopen is dat echt onbetaalbaar. Wel wil ik me binnenkort eens gaan verdiepen in beleggen. Dat heb ik nog niet eerder gedaan omdat ik het best spannend vind.”

Kinderopvang is jullie grootste kostenpost. Zo’n € 1000 per maand netto. Wat vind je daarvan?

“De kinderopvang is iedere cent waard. Echt! Mark en Stef hebben het daar zo leuk. En terwijl zij daar genieten, werken wij. Het geld dat we met ons werk verdienen, geven we dan samen weer uit. We werken niet omdat we het geld zo belangrijk vinden, maar vooral omdat we het allebei leuk vinden. Ik ben overigens wel heel bij met de toeslag die we krijgen hoor. Anders zou de opvang wel erg duur worden. Wel baal ik van belasting box 3.”

Zijn er ook dingen waar je toch wat te makkelijk geld aan uitgeeft?

“Ja hoor. Bijvoorbeeld een koffietje hier en daar. Of als ik in een speciaalzaak sta en allemaal lekkers zie. Dan kan ik dat niet laten liggen. Helemaal niet nodig natuurlijk, maar wel heel gezellig en leuk. En dat vind ik ook belangrijk. Of ik weleens wat koop waarvan ik later denk dat ik het beter niet had kunnen doen? Nee, niet echt. Wel heb ik ooit een mobiele koelbox op Marktplaats gekocht. Normaal kostte die zo’n € 300. De verkoper vroeg de helft. Het was ook einde zomerseizoen, dus een mooi opruimingsprijsje. Het leek echt een betrouwbare verkoper, met KvK-nummer enzo, en met meer soortgelijke producten in de verkoop. Geld dus overgemaakt, maar nooit iets ontvangen. Ik was gewoon opgelicht en daar baalde ik als een stekker van.”

Lees ook

Huishoudboekje van Marielle (49): ‘Je komt me wel 6 keer per week tegen in de supermarkt’

Waar zou jij nooit geld aan uitgeven?

“Aan kant-en-klaarmaaltijden. Ik kook echt veel liever zelf. Dat doe ik overigens ook graag. Sinds de kinderen er zijn gaan we minder uit eten. Nu komen er vaker vrienden eten en dan koken we uitgebreid. Heel gezellig.”

Het hele interview lees je in Flair 46-2019. Deze ligt t/m 19 november in de schappen. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen (of nabestellen) kan hier.

Beeld: iStock