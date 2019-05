Huishoudboekje van Anouk (21): ‘Ik heb een schuld van 17.500 euro’

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Anouk (21) om te laten zien waar ze het van doet.

Wie

Naam: Anouk (21), student pedagogiek (24 uur) en turnjuf (6 uur).

Netto-inkomsten

Vergoeding turnlessen gemiddeld € 288

Zorgtoeslag € 99

Lening DUO € 300

Bijdrage ouders € 30

TOTAAL € 717

Uitgaven

Zorgverzekering € 87

Kleding € 40

Benzine € 20

Parkeerkosten € 10

Lunch universiteit € 10

Abonnementen € 16

Cadeautjes € 25

Uiteten € 30

Vakantie en leuke dingen doen € 60

Studiekosten € 210

Naar spaarrekening € 200

TOTAAL € 708

Sparen en schulden

Spaarrekening € 11.500

Spaarrekening vakantie € 300

Studieschuld € 17.500

Huh? Je hebt een schuld van € 17.500 en een dikke spaarrekening. Hoe zit dat?

“Sinds de invoering van het nieuwe leenstelsel krijg ik geen basisbeurs meer. Ik leen nu iedere maand € 300 van DUO. Dat geld zet ik voor een groot deel op mijn spaarrekening. Als ik afgestudeerd ben, betaal ik een deel van mijn schuld weer met dit geld af. Aparte constructie, hè? Maar ik vind het gewoon prettig om een buffer te hebben voor onvoorziene dingen. Eind volgend jaar hoop ik af te studeren. Het restbedrag dat uiteindelijk overblijft lossen mijn ouders af. Daar bof ik natuurlijk enorm mee. Zij hebben een mooie erfenis gekregen en de helft daarvan gebruiken ze voor het aflossen van mijn studieschuld. De andere helft is bestemd voor de studie van mijn zusje van 9.”

Je woont nog thuis en niet op kamers. Is dat bewust of pure noodzaak?

“Als ik op kamers ga moet ik extra geld lenen, anders is het gewoon niet te doen. Daarnaast geef ik 3 avonden in de week turnles aan een groep meisjes en turn ik zelf ook nog. Als ik op kamers ga moet ik 4 keer per week op en neer reizen tussen de stad waar ik studeer en mijn woonplaats. Niet heel praktisch dus. En ik heb het thuis hartstikke goed en gezellig. Veel studievriendinnen wonen wel op zichzelf en als het zo uitkomt kan ik daar logeren.”

Je hoeft je ouders geen geld voor kost en inwoning te betalen?

“Nee, dat zouden ze niet eens willen. Maar ik neem ze weleens mee naar een concert of ik ga op pad met mijn zusje. Op die manier doe ik toch wat terug.”

