Huishoudboekje van Annemarie: ‘Ik ben altijd een big spender geweest’

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Annemarie (47) om te laten zien waar ze het van doet.

Wie

Annemarie (47), ­freelance virtual assistant

Netto-inkomsten

Inkomen € 2.200 (uit werk

en verhuur eigen woning)

TOTAAL € 2.200

Uitgaven

Hypotheek € 839

Gas, water, licht € 122

Boodschappen, kleding en uit eten gaan € 500

Verzekeringen € 198

Gemeentebelasting € 84

OV € 140

Internet en televisie € 62

Telefoon € 8

Abonnementen € 32

Vakantie € 100

Sparen € 110

TOTAAL € 2.195

Sparen en schulden

Spaargeld: € 15.000

Je bent virtual assistant. Wat moet ik me daarbij voorstellen?

“Ik ben een online marketeer op afstand. Klanten die hun online zichtbaarheid ­willen vergroten, help ik met hun website en social media. In oktober 2017 ben ik gestart met dit relatief nieuwe beroep. Eerder werkte ik als medisch bioloog. Ik liep al langere tijd met het idee rond voor mezelf te beginnen, iets wat ik goed kon combineren met mijn liefde voor reizen. Als digitale nomade kan ik met mijn laptop en telefoon overal ter wereld werken. Vanuit mijn hostel of in een lokaal koffiebarretje. En na een paar uur geconcentreerd gewerkt te hebben, ga ik de omgeving verkennen. Echt zo fijn. Toch heeft het wel even geduurd voordat ik de stap durfde te zetten. Ik vond het heel spannend om mijn veilige bestaan in te ruilen voor een best onzekere toekomst. Maar nu doe ik de dingen waar ik heel blij van word en waar ik energie van krijg. Ik ben gelukkiger dan ooit.”

Is er financieel veel veranderd?

“Ik ben altijd een big spender geweest. Ik kocht graag zo veel mogelijk kleding, schoenen en tassen. Maar ineens was dat helemaal over. Ik ging andere dingen belangrijk vinden en merkte dat veel spullen alleen maar ballast zijn. Toen ik begon met mijn bedrijf had ik € 20.000 spaargeld. Dat was genoeg om een jaar lang te kunnen reizen en mijn bedrijf op te starten. Mijn eigen woning verhuur ik aan expats. Steeds voor een jaar. De opbrengst is ongeveer driekwart van mijn inkomen. Toch teer ik nog steeds in op mijn spaargeld. Mijn bedrijf moet nog verder groeien voordat ik er echt van kan leven. Dat kost nou eenmaal tijd.”

Vind je het lastig om op je uitgaven te moeten letten?

“Nou, ik moet wel oppassen, want ik heb een gat in mijn hand. En dan heb ik het niet zozeer over mijn kleding, want er hangt nog genoeg in mijn kast uit mijn big spending-tijd. Goed en uitgebreid uit eten gaan vind ik bijvoorbeeld leuk, maar dat kan niet altijd. Om een goed overzicht te houden, heb ik verschillende spaarrekeningen. Een rekening voor de vaste lasten, een voor het onderhoud van mijn huis, een voor reizen en een voor een algemene buffer. Wat overblijft, besteed ik aan de boodschappen en

aan leuke dingen doen.”

