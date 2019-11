Annelot (32): ‘Ik kreeg studiefinanciering én toeslagen omdat ik alleenstaande moeder was’

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Annelot (32) om te laten zien waar ze het van doet.

Wie

Naam: Annelot (32) zelfstandig gezinsbegeleider (24 uur)

Kinderen: Feliz (8)

Netto-inkomsten

Inkomsten € 2.000 (uit eigen onderneming)

Toeslagen € 547

Kinderbijslag € 90

TOTAAL € 2.637

Uitgaven

Hypotheek € 649

Gemeentelijke belasting € 85

Gas, water, licht € 170

Zorgverzekering € 150

Overige verzekeringen € 50

Boodschappen € 225

Kinderopvang € 310

Kleding € 50

Auto incl. brandstof € 300

Internet en TV € 45

Telefoon € 10

Goede doelen € 10

Abonnementen € 55

Cadeautjes € 50

Uit eten en leuke dingen doen € 150

Vakanties € 100

Sparen € 200

TOTAAL € 2.609

Sparen & schulden

Spaargeld € 28.830

Studieschuld € 38.000

Je bent gescheiden. Ben je financieel een beetje goed uit de scheiding gekomen?

“Toen ik 7 jaar geleden ging scheiden had ik net mijn baan opgezegd en was ik weer begonnen met een studie. Het huis stond op ons beider naam en stond zwaar onder water. Verkopen was eigenlijk geen optie. Ik zag het niet zitten weer bij mijn ouders te gaan wonen en wilde dolgraag mijn studie afmaken. Ik wilde niet dat ik door de relatiebreuk alles kwijt zou raken. Met mijn ex heb ik toen een afspraak gemaakt. Ik bleef in het huis wonen en zou de kosten dragen. Ik kreeg studiefinanciering en toeslagen omdat ik alleenstaande moeder was. Met dat geld kon ik de hypotheek opbrengen en in mijn levensonderhoud voorzien. Wel moest ik geld bijlenen voor mijn studie. Eind van dit jaar ga ik beginnen met het aflossen van die studieschuld.”

Maak je je weleens zorgen over je financiën als zzp’er?

“Ik heb begin dit jaar ontslag genomen. Ik zat niet op mijn plek bij de organisatie waar ik werkte. Ik voelde weerstand en wilde heel graag mijn eigen ding doen. Ik besloot de sprong te wagen. Maar eerst heb ik flink gespaard, zodat ik een goede buffer had. Anders had ik het niet aangedurfd. De eerste 4 maanden na mijn ontslag heb ik vooral de tijd genomen om uit te zoeken wat ik precies wilde. Ik zit dus eigenlijk nog in de opstartfase.”

En het lukt prima om jezelf € 2.000 per maand uit te keren?

“Ja, dat lukt prima. Ik ben altijd wel slim met mijn geld omgegaan. Zo ben ik opgevoed. Ik ben een spaarder, dat geeft me een veilig gevoel. En ik ben geen big spender. Boodschappen doen, bijvoorbeeld, red ik prima voor € 225 per maand. Dat doe ik doe 1 keer per week via de supermarkt-app. Ik bestel dan alleen wat ik nodig heb en kom dus niet in de gangpaden van de supermarkt in verleiding andere dingen in m’n mandje te gooien. En in het weekend schuiven Feliz en ik vaak aan bij vrienden of familie.”

Houd je je financiën nauwkeurig bij?

“Ik heb 3 rekeningen bij 3 verschillende banken. Op rekeningnummer 1 staat mijn spaargeld en is ook mijn zakelijke rekening. Van deze rekening boek ik iedere maand € 2.000 naar rekening nummer 2. Daar betaal ik alle vaste lasten van. En iedere week gaat er van deze rekening € 150 naar rekening nummer 3. Van deze rekening moet ik verder alles betalen, zoals boodschappen, tanken en leuke dingen doen. Zo houd ik heel goed de controle. Mijn zusje doet het nu ook op deze manier. Eerder had zij wat minder goed overzicht en nu staat ze er hartstikke goed voor. Dat komt omdat ze nu beter ziet wat haar bestedingsruimte is.”

Waar geef je wel graag geld aan uit?

“Aan vakanties. Ik werk hard en geniet van vakanties. Vorig jaar heb ik met Feliz een rondreis door Azië gemaakt. En met vrienden ga ik ook graag een weekendje weg. Ik geef sowieso wel makkelijk geld uit aan leuke dingen doen met familie en vrienden.”

Zijn er ook dingen waarvan je het zonde vindt om geld aan uit te geven?

“Aan dure kleding. Ik geef daar veel minder geld aan uit dan vroeger. Ik heb een grote inloopkast vol items uit het verleden. Ik koop nog wel eens wat hoor, maar veel bewuster dan eerst. En voor Feliz koop ik geen dure merkkleding meer. Ook zonde: ik heb een ketelabonnement. Dat contract stamt nog uit de tijd dat ik met mijn ex samenwoonde. Onze ketel ging stuk en we vonden toen € 1.500 voor een nieuwe te duur. We huurden een nieuwe, inclusief onderhoudscontract. Daar betaal ik nu € 40 per maand voor en zit daar nog een paar jaar aan vast. Echt zonde vind ik dat nu.”

Beeld: iStock