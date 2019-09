Huishoudboekje van Aldine (39): ‘Het lukte me om in een jaar €20.000 apart te zetten’

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Aldine (39) om te laten zien waar ze het van doet.

Naam: Aldine (39), gehandicaptenzorg (28 uur)

Zoon: Fabio (3)

Netto-inkomsten

Salaris € 2.050

Toeslag kinderopvang € 382

Kindgebonden budget € 261

Kinderbijslag € 71

Alimentatie € 320

Combinatiekorting € 225

TOTAAL € 3.309

Uitgaven

Hypotheek € 448

Gemeentebelasting € 59

Gas, water, licht € 150

Zorgverzekering € 130

Overige verzekeringen € 185

Boodschappen € 300

Kleding € 200

Auto incl. benzine € 211

Kosten kinderopvang € 476

Oppas € 40

Internet en tv € 30

Telefoon € 15

Abonnementen € 22

Sporten € 30

Onvoorziene uitgaven € 50

Zakgeld € 150

Aflossen lening familielid € 138

Sparen € 525

TOTAAL € 3.159

Sparen en schulden

Spaargeld € 7.000

Schulden € 15.000

Voor dit interview stuurde je een heel gedetailleerd overzicht van je inkomsten en uitgaven. Ben je zo van de structuur?

“Ik houd mijn financiën inderdaad nauwkeurig bij. Dat doe ik sinds 1,5 jaar. Daarvoor was het een ander verhaal. Toen had ik geen idee waar mijn geld heen ging.”

Waarom ging je het 1,5 jaar geleden anders doen?

“Ik wilde heel graag een ander huis kopen. En ik wist ook al welk huis. Maar omdat ik geen goed inzicht in mijn financiën had, wist ik niet of het haalbaar zou zijn. Toen heb ik mijn financiën eens in kaart gebracht. Dat huis moest lukken, als ik maar genoeg eigen geld meebracht. En dat betekende sparen. Ik verkocht mijn huis. Zonder overwaarde en gelukkig ook zonder restschuld. Ik ging in een vakantiehuisje bij een kennis op een erf wonen en bleef daar een jaar. In dat jaar heb ik heel hard gespaard. Ik gaf alleen geld uit aan noodzakelijke dingen. Het lukte me om € 20.000 apart te zetten. Eind vorig jaar zette ik mijn handtekening onder het koopcontract.”

Je spaart per maand een mooi bedrag. Met een speciaal doel?

“Ik wil graag mooie reizen maken met Fabio. Dat lijkt me zo gaaf. Daar zet ik bewust geld voor apart. Als ik een doel heb, lukt sparen me prima. Ik los niet extra af op mijn hypotheek. Over 30 jaar heb ik sowieso met deze aflossing nog maar een klein stukje hypotheek over. En ik weet dat ik ooit een kleine erfenis krijg en dat mijn levensverzekering uitkeert. Dat geld zal ik dan vast wel gebruiken om een deel van de hypotheek af te lossen.”

Je hebt je financiën dus goed op de rit. Gaat het lukken dat vol te houden?

“Ik weet van mezelf dat ik gestructureerd moet blijven, anders loopt het uit de hand. Toen ik hier net kwam wonen had ik mezelf een budget van € 300 voor boodschappen gesteld. Dat lukte prima. Ik maakte een weekmenu en ging 1 keer per week naar de winkel. Nu komt de klad er een beetje in, merk ik. Ik werk heel onregelmatig, waardoor ik vaker even naar de supermarkt hop. Daardoor ga ik toch vaak over mijn budget heen. Maar binnenkort start ik met een nieuwe baan. Ik ga dan wat minder verdienen, maar er komt wel meer structuur in mijn leven en dus ook weer in het budgetteren.”

Lees meer

Huishoudboekje van Ellen (31): ‘Iedere maand gaat er ruim €400 naar de energieleverancier’

Hoe vind je dat het in Nederland geregeld is voor alleenstaande moeders?

“Het is hartstikke goed geregeld hier. Soms schaam ik me daar wel voor. Ik heb gewoon iedere maand ruim € 3.000. Dat is meer dan sommige tweeverdieners. Maar omdat ik werk, heb ik niet het gevoel dat ik van de toeslagen profiteer. Die bieden mij juist de gelegenheid om als alleenstaande moeder aan het werk te blijven.”

Het hele interview lees je in Flair 39. Deze ligt t/m 1 oktober in de schappen. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen (of nabestellen) kan hier.

Tekst: Sasja Gerritsen en Renée Lamboo-Kooij | Beeld: iStock