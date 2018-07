Hebben! H&M komt met parfumlijn met maar liefst 25 (!) geuren

O, H&M, how much we love you. De Zweedse keten weet ons keer op keer te verrassen en verblijden met spectaculaire samenwerkingen en hebberigmakende nieuwe collecties. Naast dat er dit jaar toffe items worden verwacht van het Nederlandse lingerielabel Love Stories en het Italiaanse modehuis Moschino laat H&M nu weten dat er ook een zeer uitgebreide parfumlijn in aantocht is.

Givaudan

De maar liefst 25 verschillende geuren – elk gehuld in een prachtig, luxe uitziend flesje – zijn ontwikkeld in samenwerking met Givaudan, één van de meest gerenommeerde parfumhuizen ter wereld. De lijn maakt deel uit van H&M Beauty en al bíjna, vanaf augustus verkrijgbaar.

De keuze is reuze

De 25 parfums zijn onderverdeeld in drie categorieën. The Singles bestaat uit tien verschillende geuren met een basis van vanille, chocolade of yuzu. The Reveries – die zowel als eau de toilette en bodymist verkrijgbaar zijn – bevat eveneens tien geuren, ditmaal ‘gemengde geuren die een bepaald verhaal willen vertellen of een gevoel willen overbrengen’. Denk maar aan ‘Freewheeling’, ‘Sparks Will Fly’ en ‘Above the Clouds’. De derde categorie heet The Essences. De vijf geuren die daar onder vallen hebben allemaal één hoofdingrediënt, zoals sandelhout of patchoeli. Daarvan kun je kiezen tussen een eau de parfum of een roll-on parfumolie.

Lekker luchtig

“We hebben veel aandacht besteed aan ingrediënten van goede kwaliteit; van basisgeuren tot hedendaagse blends en de meer genuanceerde parfums die de oorsprong van het hoofdingrediënt benadrukken’, vertelt Olivier Pescheux van Givaudan over de collectie.

Een spray’tje hier en een spray’tje daar

Hoeveel de geuren exact gaan kosten en of ze slechts tijdelijk verkrijgbaar zijn, is nog niet bekend. Maar je kunt er natuurlijk gif op innemen dat ze flink goedkoper zullen zijn dan een flesje N°5, Flowerbomb of J’adore, om maar wat te noemen. Dat wordt voor de verandering niet één luchtje op de plank waar je maanden mee doet, maar meerdere geuren zodat je kunt afwisselen en voor iedere mood het perfecte parfum in huis hebt. Sounds like heaven, niet?

