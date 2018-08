Zaten we kort geleden nog in het zonnetje op het terras, valt het volgende week weer met bakken uit de lucht en daalt het kwik naar zo’n 17 (!) graden. Hui-len.

Vochtig lichtpuntje

Maar er is een klein lichtpuntje: budgetwinkel Aldi verkoopt spotgoedkope, modieuze regenjassen die je droog kunnen houden. En ja, we hebben tot nu toe een krukdroge zomer, maar als er één land is waar zo’n regenjas standaard aan de kapstok zou moeten hangen… Juist.

Droog en hip

Nederland zou Nederland niet zijn zonder een spatje regen. En als we dan toch de deur uit moeten om de regen te trotseren, dan het liefst droog en hip. Er worden steeds meer fashionable regenjassen gemaakt, maar daar hangt vaak wel een prijskaartje aan. Gelukkig schiet budgetwinkel Aldi to the rescue. De supermarkt verkoopt vanaf 21 augustus de leukste exemplaren voor het luttele bedrag van € 14,99. Extra leuk: voor € 11,99 zijn er ook kinderjassen te koop.

Kekke kleuren

De water- en winddichte jassen zijn verkrijgbaar in de kleuren blauw, antraciet of de klassieke regenjaskleur: knalgeel. Ze zijn te koop in de maten S tot en met L, maar we gokken dat het een hardlopertje is. Dus wil je jouw maat nog scoren, zorg dan dat je er op tijd bij bent.

Je vindt ‘m hier.

Beeld: iStock