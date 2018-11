Het huishoudboekje van Marion (33): ‘Ik vind te snel dat we het geld ergens voor nodig hebben’

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Marion (33) om te laten zien waar ze het van doet.

WIE:

Naam Marion (33), backofficemedewerker (28 uur)

Partner getrouwd met Sander (36), elektricien (38 uur)

Kind Franky (5)

NETTO-INKOMSTEN

Salaris: € 1700

Salaris partner: € 2000

Kinderbijslag: € 67,41

TOTAAL € 3767,41

VASTE LASTEN

Hypotheek € 870 Gas, water, licht € 120

Verzekeringen € 295

Internet en televisie € 50

Boodschappen € 400

BSO € 185

Mobiele telefoons € 60 Abonnementen € 25

TOTAAL € 2005

SPAARGELD & SCHULDEN

Spaargeld € 8200

Schulden geen

Vind jij geld belangrijk?

‘Ik vind het belangrijk dat we zorgeloos kunnen leven. En dat betekent dat er genoeg geld binnen moet komen om alle rekeningen te kunnen betalen. Dus of geld belangrijk is? Ja, wel om stress uit je leven weg te nemen. Hoeveel meer je verdient dan nodig is, boeit me niet. Of ik nou 1000 euro per maand overhoud of 100 euro: je kunt geld toch niet mee je graf in nemen.’

Er blijft bij jullie, na het betalen van de vaste lasten, een flink bedrag over.

‘Ja, we hebben het best ruim. Al moet ik zeggen dat er aan het eind van de maand nooit een groot bedrag op de rekening staat. Het gaat toch grotendeels op: er is elke maand wel iets. Cadeautjes voor een verjaardag, iets wat stuk gaat in huis, nieuwe kleding voor Franky. Naast de vaste lasten zijn er altijd extra kosten.’

Sparen jullie elke maand?

‘We zetten elke maand iets apart. Het plan is 700 euro per maand, maar dat red ik vaker niet dan wel. Sparen is voor mij niet makkelijk. Ik vind te snel dat we het geld ergens voor nodig hebben. Dingen waarvan ik stiekem, in mijn achterhoofd, ook wel weet dat ze niet écht noodzakelijk zijn. Binnenkort moet ik daar wel een stuk strenger in worden.’

Beeld: GettyImages