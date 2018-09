Het huishoudboekje van Leoni (29): ‘Die eerste jaren waren echt investeren’

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Leoni (29) om te laten zien waar ze het van doet.

WIE:

Leoni (29), marketing-ondernemer (40+ uur)

RELATIE:

Partner Tommy (26), logistiek planner (36 uur)

NETTO-INKOMSTEN:

Salaris: € 2300

Salaris partner: € 1963

TOTAAL € 4263

VASTE LASTEN:

Hypotheek € 940

VVE € 85

Gas, water en licht € 130

Boodschappen € 500

Verzekeringen € 267

Internet en televisie € 65

Telefoon € 90

Abonnementen € 50

Auto € 220

Goede doelen € 25

TOTAAL € 2372

SPAREN & SCHULDEN:

Spaargeld: € 12.500

Schulden € 0

Wow, je bent een serieuze girlboss!

‘Ha! Ja, dat heb ik vaker gehoord. Ik ben niet echt fan van de term, want er bestaat ook niet zoiets als een boyboss, toch? Voor mij doet mijn geslacht er niet toe. Ondernemen zit in mijn bloed, dat is wel waar. Ik was vijftien toen ik mijn eerste geld verdiende met een krantenwijk. Mijn vriendinnen werkten allemaal bij de supermarkt. Dat wilde ik niet; ik zocht wat meer vrijheid. Ik mocht zelf bepalen wanneer ik mijn kranten vouwde en wanneer ik ze bracht, als ze maar voor een bepaalde tijd bij de abonnees in de bus lagen. Die vrijheid is altijd mijn motivatie geweest om te ondernemen. In loondienst was ik heel ongelukkig geworden, vrees ik.’

Heb je ooit voor een baas gewerkt?

‘Zo min mogelijk, haha. Ik heb tijdens mijn studie stage gelopen, maar ook toen koos ik een plek waar ik zo veel mogelijk zelfstandig kon werken. Ik merkte toen al dat mijn creativiteit wordt gedood wanneer iemand de baas over me is. Dat klinkt misschien dramatisch, maar zo voelt het voor mij. Dan kom ik met een geweldig idee en moet het eerst langs drie managers en een hoge baas. Terwijl ik nu, als zelfstandig ondernemer, zelf bepaal of ik een idee ga uitwerken of niet. Voor de gevolgen ben ik dan ook zelf verantwoordelijk, of het nu faalt of een groot succes wordt.’

Heb je altijd goed verdiend als ondernemer?

‘Nou, echt niet. De eerste paar jaar was het sappelen. Ik keek naar vriendinnen die na hun studie meteen een prima salaris ontvingen van hun baas. Soms dacht ik wel: waar ben ik mee bezig? Waarom doe ik het niet gewoon zoals zij? Zij gingen lekker op vakantie en uit eten en werkten bovendien nog minder uren dan ik. Ik stak al mijn tijd in mijn bedrijf. Ook in het weekend en ’s avonds. Die eerste jaren waren echt investeren. Ik moest contacten leggen, mijn bedrijf bekendheid geven. Achteraf denk ik: misschien had ik na mijn studie eerst twee jaar ergens in dienst moeten gaan. Dan had ik mezelf die struggle bespaard en had ik een basis gehad om op door te kunnen bouwen als ondernemer. Maar daar was ik te eigenwijs voor. Na ongeveer drie jaar ondernemen begon het te lopen. Mensen kenden mijn naam. Opdrachtgevers hielpen me weer aan nieuwe opdrachtgevers, omdat ze zo tevreden waren. Sindsdien krijg ik altijd meer werk aangeboden dan ik aankan.’

