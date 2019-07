Hebben! Bij Lidl scoor je deze week vetplantjes in een… alpaca-pot

Ben jij altijd bezig met het vinden van de gezelligste items voor in huis? Dan hebben we een gouden tip voor je. Als je van alpaca’s en vetplanten houdt, tenminste. Eh, wie niet?

Deze week wordt het weer een sprintje trekken naar Lidl, want de budgetsupermarkt strikes again. Je vindt er vanaf maandag 1 juli namelijk verschillende soorten plantjes in een keramische alpaca-pot. En ja, die zien er minstens zo leuk uit als het klinkt.

Geen geld

Zoals we van Lidl gewend zijn, hoef je ook voor deze eyecatchers niet diep in de buidel te tasten. Per stuk kosten de plantjes – ínclusief pot – slechts 3,49 euro. We gokken maar zo dat de alpaca’s als warme broodjes over de toonbank vliegen, gezien ze er stuk voor stuk fantastisch uitzien met de verschillende printjes. Helaas zijn de planten niet online verkrijgbaar, dus dat wordt ouderwets rennen naar de winkel. Go, go, go!

Beeld: iStock, Lidl