Hebben! Bij déze supermarkt scoor je deze week weer een betaalbare jacuzzi

Kun je wel wat ontspanning gebruiken en droom je van een jacuzzi in of om het huis, maar houdt het flinke prijskaartje dat er vaak aan hangt je tegen? Om dat laatste hoef je je dankzij Lidl geen zorgen te maken, want bij de budgetsupermarkt scoor je deze week een bubbelbad voor een – zoals we van de winkel gewend zijn – zacht prijsje.

Lidl weet ons week na week weer te verrassen met de fijnste aanbiedingen. Van kamerplanten voor een prikkie tot een goedkope variant van een peperdure crème: bij de supermarkt ben je aan het juiste adres. Nu ligt opnieuw de gewilde opblaasbare jacuzzi in de schappen. Enne, daarvoor kun je er maar beter snel bij zijn!

Scoren, maar

En het goede nieuws is dat je ‘m nu al kunt scoren en er binnen nu en drie werkdagen in kunt liggen. Online kun je ‘m namelijk al op de kop kunt tikken voor een bedrag van 289 euro; bestellen kan hier. Koop je ‘m liever in de winkel, dan kun je vanaf donderdag 4 april je slag slaan.

Binnen én buiten

De jacuzzi is zowel binnen als buiten te gebruiken en biedt plek voor vier personen. Kun je er dus een fijne vriendinnenavond van maken. Hapjes en drankjes erbij: gezelligheid gegarandeerd!

Beeld: iStock