Hap slik zeg: ‘Vroeger at ik gerust macaroni met kaas en suiker’

Kijk jij ook altijd stiekem bij anderen in het boodschappenkarretje? En vind je het ontzettend interessant wat mensen in de koelkast hebben staan? In Flairs ‘Hap slik zeg’ neem je een kijkje in de keuken – en het winkelmandje – van een lezeres. Dit keer nemen we een kijkje bij Lotte (27).

Wie

Naam: Lotte (27)

Relatie: woont samen met Koen (33)

Beroep Lotte: psychiatrisch verpleegkundige

Beroep Koen: fysiotherapeut

Geeft uit aan boodschappen: € 210 per maand

Geeft uit aan uit eten gaan/bestellen: € 190 per maand

Deze week op het menu

Maandag: linzencurry met rijst en groentenmix

Dinsdag: oosterse vegaschijf met broccoli en gebakken aardappels

Woensdag: pasta bolognese

Donderdag: vegaburger, spinazie en zoete-aardappelpuree

Vrijdag: verse tomatensoep met brood en hummus

Zaterdag: nasi met rijst, nasigroenten, tempé en tofu

Zondag: sushi

“Nutella is het lekkerste wat er is. Gelukkig heb ik het niet in huis, want zo’n pot is nooit een lang leven beschoren. Het maakt niet uit met wat het in mijn mond verdwijnt. Dat kan een pannenkoek zijn, maar ook een boterham of een banaan. Onlangs was ik op vakantie in Indonesië. Daar at ik gefrituurd ijs als toetje – een bolletje met een gepaneerd laagje, afgetopt met Nutella. Ik kan niet wachten om het thuis een keer na te maken.”

Gezondere relatie met voeding dan vroeger

“Ik ben altijd een zoetekauw geweest. Vroeger at ik bijvoorbeeld macaroni met kaas en suiker. De saus en groenten waarmee mijn moeder het voor de rest van ons gezin maakte, hoefde ik niet. Pas toen ik naar de middelbare school ging, ben ik gaan letten op wat ik eet. Net als zoveel andere meiden wilde ik dun zijn. Ik maakte de klassieke beginnersfout door alleen maar salades te eten. En veel te weinig. Dat veranderde toen ik Koen leerde kennen. Hij leerde me dat ik juist fitter zou worden en fitter zou ogen, door méér te eten. Pas toen kreeg ik een gezondere, meer verantwoorde relatie met voeding.”

Mealpreppen

“Koen maakt lange dagen en werkt veel ’s avonds. Daarom ‘mealprept’ hij een paar dagen vooruit, ook voor mij. Doordeweeks eten we grotendeels apart en uit bakjes, in het weekend heb ik de tijd en probeer ik nieuwe dingen uit in de keuken. Mijn laatste experiment is een ovenschotel met zuurkool, shoarma, groenten, ananas, aardappelpuree en kaas. Een schot in de roos, vinden we allebei. Dat kan ik niet zeggen van de vegetarische lasagneschotel die ik ooit naar eigen recept maakte. Die was smakeloos.”

Waar is die bal?

“Ik eet ongeveer 1 keer per week vlees, verder eten we plantaardig. Er moet hier trouwens nog ergens een vegetarisch gehaktballetje liggen. Die rolde een keer van het aanrecht tijdens het koken, onder het gasfornuis. Ik ben wel twintig keer op mijn knieën door de keuken gegaan, maar ik heb ‘m nooit teruggevonden.”

Biologische producten

“Dat Koen kanker heeft gehad, was een extra reden om ons te gaan verdiepen in gezonde voeding. Als we de optie hebben, eten we biologisch. Omdat tegenwoordig vrijwel overal bestrijdingsmiddelen aan te pas komen, bevatten gewone groenten geen salvestrolen meer. Deze stofjes zijn goed voor je afweersysteem en vind je nog wel in veel biologische producten. Ook de smaak is beter. Ik proef het goed bij muntthee, dat smaakt dan écht naar munt. Maar we zijn er niet altijd mee bezig, hoor. We gaan zo goed als elke week uit eten en op zondag halen we iets af. Meestal sushi. De eerste keer dat ik dat at, kan ik me nog herinneren. Ik stopte een hele sojaboon, inclusief schil, in mijn mond en dacht: wat is dit taai. Van een pizza kan ik ook erg genieten, maar wel zonder olijven. Alles wat daarmee in contact is geweest, raak ik niet meer aan.”

