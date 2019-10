Kijk jij ook altijd stiekem bij anderen in het boodschappenkarretje? En vind je het ontzettend interessant wat mensen in de koelkast hebben staan? In Flairs ‘Hap slik zeg’ neem je een kijkje in de keuken – en het winkelmandje – van een lezeres. Dit keer nemen we een kijkje bij Marije (31).

Naam: Marije (31)

Relatie: getrouwd met Max (38)

Beroep Marije: verhalenverteller op YouTube-kanaal ditgebeurterals en Instagram @Marije

Beroep Max: eigenaar The Rong Agency

Geeft uit aan boodschappen: € 60 tot € 100 per week

Geeft uit aan uit eten gaan: € 200 per maand

Deze week op het menu

Maandag: langs de snelweg bij La Place zelf een gevulde salade geschept

Dinsdag: groentequiche-kliekje waar ik een schotel van kidneybonen, tomaat, paprika, kruiden en ahornsiroop bij maak

Woensdag: tagliatelle met champignons en truffel in een restaurant

Donderdag: gele-linzenpasta met een zelfgemaakte bolognesesaus van vegan gehakt, tomaat, paprika, wortel en kruiden

Vrijdag: burrito bowl met vegan kip, paprika, tomaat, guacamole, refried beans, salsa, zilvervliesrijst en vegan kaas

Zaterdag: groentencurry

Zondag: pad thai afgehaald

“Ik eet schandalig veel chocolade. Vorig jaar kwam mijn droom uit en mocht ik voor het merk Hands Off My Chocolate mijn eigen reep ontwikkelen [met dit recept maak je er een lekkere taart mee, red.]. Na een jaar brainstormen en proeven lag de Birthday Cake-chocola in de winkel, een reep van witte chocolade en melkchocolade met discodip en stukjes aardbei en meringue. Hij werd zowaar de bestverkochte nieuwe reep van dat merk. Nu droom ik van een nieuwe reep, maar dan wel vegan. Sinds een paar jaar ben ik vegetariër en beetje bij beetje probeer ik helemaal geen dierlijke producten meer te eten. Ik drink geen zuivel, eet geen kwark en nu bouw ik ook kaas af. Dat vind ik lastig, want ik vind kaas ontzettend lekker, maar ik doe het onder meer vanwege het dierenwelzijn. Nu ik weet wat voor leven de meeste dieren hebben, wil ik daar echt niet meer aan bijdragen. Stel je voor dat we 25 honden op 1 vierkante meter vervoeren en ze elkaar tot bloedens toe bijten van de stress. Dan zou het hele land op z’n achterste benen staan. Maar omdat het varkens of koeien zijn, is het ‘normaal’. Daarbij ben ik begaan met het milieu.

Als YouTuber en Instagrammer gebruik ik mijn platforms om mensen te inspireren, door bijvoorbeeld in een video te vertellen over een week vegan leven of op Insta te posten over barbecueën. Dan wens ik iedereen veel plezier en tip ik ze om ook wat groenten op de barbecue te leggen en niet te veel in te kopen zodat er niks verspild wordt. Doordat ik andermans keuzes niet aanval, krijg ik veel fijne reacties. Ik probeer op een chille manier mijn boodschap te verspreiden.”

De korsten laten liggen

“Ik hou heel erg van koken, maar ik wil geen lange ingrediëntenlijst of 5 uur in de keuken staan. Ik vind het leuk als het simpel is. Koken is ontspannen: ik leg mijn telefoon weg, zet een muziekje op en ben heel rustig met mijn gerecht bezig. Ik maak nooit 2 keer hetzelfde, ik probeer elke keer weer een nieuwe twist aan een recept te geven. Mijn man vindt alles best, als er maar geen truffel in zit, dat vindt hij het goorste wat er is. Als ik geen zin heb om te koken, haal ik soms af via de app Too Good To Go. Dan kun je voedsel ophalen dat anders weggegooid wordt, dus het is een mooie manier om verspilling tegen te gaan. Soms is het iets van Marqt of een traiteur, laatst had ik heerlijke vegan roti van de toko voor een schijntje. Italiaans eet ik graag bij nNea op de Bilderdijkstraat in Amsterdam, die hebben heel goede pizza’s. Normaal laat ik de korsten liggen, maar daar eet ik zelfs mijn vingers er nog bij op. Ondertussen hoor je ze in het Italiaans tegen elkaar schreeuwen in de keuken, zo leuk is dat.”

