Kijk jij ook altijd stiekem bij anderen in het boodschappenkarretje? En vind je het ontzettend interessant wat mensen in de koelkast hebben staan? In Flairs ‘Hap slik zeg’ neem je een kijkje in de keuken – en het winkelmandje – van een lezeres. Dit keer nemen we een kijkje bij Annika (46).

Wie

Naam: Anika (46)

Getrouwd: met Harrie (61)

Beroep Anika: auteur en reisblogger op anikaredhed.com

Beroep Harrie: financieel managerin de gezondheidszorg

Geeft uit aan boodschappen: € 489 per maand

Geeft uit aan uit koffiedrinken gaan: € 95 per maand

Deze week op het menu

Maandag bietensalade met rucola, feta en cashewnoten

bietensalade met rucola, feta en cashewnoten Dinsdag bloemkoolrijst met courgette, kastanjechampignons, ui, knoflook, paprika, pinda’s en zelfgemaakte pindasaus

bloemkoolrijst met courgette, kastanjechampignons, ui, knoflook, paprika, pinda’s en zelfgemaakte pindasaus Woensdag coleslaw met haloumi

coleslaw met haloumi Donderdag witlofsalade met zelfgemaakte tofuburgers

witlofsalade met zelfgemaakte tofuburgers Vrijdag eten bij vrienden: rijst met kip, groenten en een Indische saus

eten bij vrienden: rijst met kip, groenten en een Indische saus Zaterdag komkommersalade met zelfgemaakte tofuburgers

komkommersalade met zelfgemaakte tofuburgers Zondag ovenpatat met ovenkroket en zelfgemaakt bananenyoghurtijs

“Mijn man is financieel manager en houdt in een Excel-sheet tot op de cent nauwkeurig bij wat we uitgeven. 1 keer per week gaat hij ervoor zitten en kijkt wat we allemaal gepind hebben. Niet omdat we moeten bezuinigen, dat hoeft gelukkig niet, maar we houden allebei enorm van het bijhouden van lijstjes en data. Dat in combinatie met mijn aangeboren zuinigheid, maakt dat ik behoefte heb om te weten wat er precies uit gaat. Ik kijk elke week online in de folders wat er in de aanbieding is, en desnoods ga ik voor die producten naar die ene supermarkt. Wij eten bijvoorbeeld veel sojayoghurt en als die in de reclame is bij Albert Heijn, haal ik een voorraadje. Maar de meeste boodschappen laten we bezorgen door Picnic, vooral omdat we 4-hoog wonen en dan zelf niet hoeven te sjouwen.”

2 liter pindakaas

“Omdat ik reisboeken schrijf, zijn we een week of 8 per jaar in het buitenland. Als het kan, koken we graag zelf op ons reisadres. Restaurants gaan op een gegeven moment immers ook vervelen. Aan de reizen zelf geven we niet te veel uit: liever vaak goedkoop reizen, dan duur en weinig. Het gaat om de ervaring. We zijn net terug uit Canada waar we 3 weken op een huis pasten. Dan wandel ik graag rond in de lokale supermarkt. In Canada zijn de supermarkten enorm, in Amerikaanse stijl, met ontzettend veel keuze. Eten zit er in grote verpakkingen, denk aan yoghurt in emmers van 4 liter of een pindakaaspot van 2 liter. De koelkasten in Canada zijn ook standaard 2 keer zo groot als in Nederland, dat moet wel.”

Bossche bol op z’n tijd

“We koken nooit uit pakjes, altijd vers, want dat is gezonder. Mijn man en ik eten ook koolhydraatarm, omdat we denken dat dat beter voor je is. Dus er komt geen pasta, geen rijst en maar weinig brood op tafel, wel veel salades en heel veel groenten. Bloemkoolrijst staat vaak op het menu. Niet die kant-en-klare, want het is veel goedkoper om zelf een bloemkool fijn te hakken tot ‘rijst’.

Mijn man Harrie kookt altijd. Hij vindt het fijn om na een lange dag vol vergaderingen even iets simpels te doen zoals groenten fijnsnijden. Ik was af. Met de hand, want we hebben geen vaatwasser, dat vind ik zonde van het geld. Als snack houden we van ongebrande en ongezouten noten, we eten nooit koek of chips. En we drinken ook geen alcohol. We willen graag samen heel oud worden, vandaar dat gezonde leven. Maar mijn man houdt wel van een Bossche bol op z’n tijd hoor. En elke zondag maken we zelf patat. Dat doen we in onze eigen oven omdat dat gezonder is. Bovendien vinden we iets kopen bij de snackbar erg duur.”

