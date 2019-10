Hap slik zeg: ‘Ik vind het fijn om in mijn moestuin te spitten’

Kijk jij ook altijd stiekem bij anderen in het boodschappenkarretje? En vind je het ontzettend interessant wat mensen in de koelkast hebben staan? In Flairs ‘Hap slik zeg’ neem je een kijkje in de keuken – en het winkelmandje – van een lezeres. Dit keer nemen we een kijkje bij Sanne (30).

Wie

Naam: Sanne (30)

Woont samen met: Bastin (37)

Beroep Sanne: peak performance coach

Beroep Bastin: vrachtwagenchauffeur

Geeft uit aan boodschappen: € 75-100 euro per week

Geeft uit aan uit eten gaan: € 100-150 per maand

Deze week op het menu

Maandag: nasi

Dinsdag: rode kool met aardappelen en een gehaktbal

Woensdag: spaghetti met rode saus

Donderdag: lasagne

Vrijdag: frietjes met een lekkere salade

Zaterdag: zoete aardappel uit de oven met zalm en een witte-koolsalade

Zondag: wraps met bonen

“Ik heb jaren aan veldrijden gedaan, ik won zelfs het wereldbekerklassement. Veldrijden zit een beetje tussen wielrennen en mountainbiken in: je fietst door de blubber, over balken en off-road. Als topsporter was ik er iedere dag mee bezig en ik moest natuurlijk gezond eten. Ik had genoeg groenten, fruit en koolhydraten nodig om te herstellen. Zeker na een blessure was voeding belangrijk, dan maakte ik nog meer pure shakes en smoothies. Inmiddels ben ik gestopt omdat het wedstrijdrijden een beetje routine werd en ik voelde dat het tijd werd om anderen te gaan begeleiden. Maar ik ben nog wel een fanatieke hobbyfietser, en ik eet nog steeds gezond. Om alert en gefocust te zijn is goede voeding gewoon cruciaal. Wel ‘mag’ ik nu meer chocolade eten, de lichtgroene Tony Chocolonely’s is mijn favoriet. Friet eet ik tegenwoordig ook, als mijn vriend daar trek in heeft. We hebben een fijne snackbar om de hoek die zelf de aardappelen snijdt. Ik maak er dan wel een salade bij.”

Enorme kruidenkast

“Mijn vriend en ik doen om de beurt de boodschappen. We zijn niet zo’n perfect stel dat alles voor elkaar meeneemt. Als de een naar de supermarkt is geweest, zijn de voorkeursspullen van de ander meestal niet in huis. “O, had ik fruit mee moeten nemen?”, reageert mijn vriend dan verbaasd. Ik ga graag zelf naar de winkel, want ik vind het leuk om nieuwe dingen te ontdekken in de schappen. Op de prijzen let ik niet echt. Wat ik wel belangrijk vind, is om geen pakjes of zakjes te kopen. Ik ben bijna altijd degene die kookt, omdat mijn vriend het niet echt leuk vindt. En als hij het al een keer doet, gebruikt hij wel pakjes en zakjes. Dan houd ik wijselijk mijn mond, tot hij zelf zegt: “Het is eigenlijk niet te eten!” We doen het weleens zo dat hij kookt en dat ik het vervolgens afmaak met verse kruiden. Ik heb een enorme kruidenkast en trek graag de lade open om op intuïtie wat toe te voegen aan de maaltijd, dat gaat altijd goed. Ik wil graag een kruidentuin aanleggen. Een moestuin heb ik al: op 6 vierkante meter kweek ik bieten, peultjes, courgettes, wortelen, radijsjes en aardappelen. Munt staat er al, en ik wil nog tijm, rozemarijn, dille en bieslook zaaien. Basilicum is ook altijd lekker. Ik vind het fijn om in mijn moestuin te spitten, lekker in de modder. Daarom houd ik ook zo van veldrijden: ik ben een echt buitenmens.”

Beeld: iStock