Hap slik zeg: ‘Ik mis in restaurants in het buitenland de groenten op mijn bord’

Kijk jij ook altijd stiekem bij anderen in het boodschappenkarretje? En vind je het ontzettend interessant wat mensen in de koelkast hebben staan? In Flairs ‘Hap slik zeg’ neem je een kijkje in de keuken – en het winkelmandje – van een lezeres. Dit keer nemen we een kijkje bij Xanthe (25).

Wie

Naam: Xanthe (25)

Woont samen met: Bas (33)

Beroep Xanthe: model bij IBTM Models

Beroep Bas: eigenaar personal training-studio Slim Living

Geeft uit aan boodschappen: € 100 – € 150 per week

Geeft uit aan uit eten gaan: € 200 – € 400 per maand

Deze week op het menu

Maandag: koolraap-tagliatelle alla puttanesca

Dinsdag: groene curry

Woensdag: barbecue bij mijn vader, lamsrack, saté en gegrilde groenten

Donderdag: spinaziesalade met gegrilde geitenkaas

Vrijdag: courgetti met pittige tomatensaus en aubergine

Zaterdag: uit eten voor mijn moeders verjaardag bij de Griek, ik nam stifado, een stoofschotel

Zondag: meloen en yoghurt (vol van een visplankje eerder die dag)

“Ik ben model en mijn vriend Bas is personal trainer, daarom proberen we verstandige keuzes te maken qua eten. Via een app van Bas’ bedrijf houd ik mijn voeding bij. Klinkt misschien een beetje obsessief, maar het geeft mij juist veel inzicht. Als ik bijvoorbeeld zie dat ik te weinig vetten binnenkrijg die dag, doe ik wat avocado door mijn salade. Pasta kun je vol calorieën stoppen door veel kaas toe te voegen, maar als je een simpele pasta maakt met wat knoflook en basilicum valt het reuze mee. Als we zondigen is het niet zozeer met iets ongezonds, maar door veel te eten. Als we bijvoorbeeld naar een Libanees restaurant gaan, bestellen we zo 7 verschillende gerechten. De Libanese keuken is heerlijk vers, met allemaal mezzes – hapjes – zoals platbrood, hummus, falafel of spinaziegerechtjes. Het zijn een soort tapas, maar dan niet zo gefrituurd en veel smaakvoller. Daar eten we soms te veel van, maar ik maak gedurende de week zo veel goede keuzes dat het best eens wat minder bewust mag. Na een avondje stappen kan ik zin hebben in een snack, maar die valt eigenlijk altijd tegen. Een geroosterd broodje met pindakaas is lekkerder dan een frikadel. Of een boterham met roomboter en zout. Heerlijk!”

Verzot op groenten

“Tien jaar geleden werd ik gescout en sinds een jaar doe ik fulltime modellenwerk. Ik vind het een mooie bijkomstigheid van mijn beroep dat ik gezond moet eten. Inmiddels ben ik verzot geraakt op groenten. Ik mis het echt als ik op vakantie ben en veel in restaurants eet, waar vaak minder groen op je bord ligt. Dan kijk ik enorm uit naar een courgette. Ik zit voor mijn werk vaak in het buitenland. Begin dit jaar was ik een paar maanden in Kaapstad en ik werk in Londen, Parijs en nu zit ik in Helsinki. ‘s Ochtends ontbijt ik in het hotel, dan neem ik lekker havermout. Lunch is op de set en vaak gezond en vegan. ’s Avonds eet ik salade met falafel, of ik haal Libanees bij een fijn restaurantje hier in Helsinki.”

Lees meer

Hap slik zeg: Ik vind het fijn om in mijn moestuin te spitten

Naar de viskraam en bakker

“Als ik in Nederland ben, doe ik meestal de boodschappen en ik kook, want Bas is voor zijn werk ‘s avonds veel weg. Vis, vlees, groenten en brood haal ik niet bij de supermarkt. Kabeljauw uit de supermarkt is smakeloos. Bij de viskraam op de markt koop je kabeljauw die ruikt naar vis, eruitziet als vis en smaakt als vis. En brood is veel lekkerder bij de bakker om de hoek. Koken is geen talent van mij, vooral alles goed timen vind ik lastig. Dan moet ik de ui nog snijden terwijl hij al in de pan moet en ben ik vergeten de waterkoker aan te zetten voor de saus. Soms komt Bas de keuken in en heeft hij commentaar. Dan constateert hij bijvoorbeeld dat ik een veel te kleine pan gebruik. ‘Doe het lekker zelf’ is mijn reactie meestal. Het is vooral irritant omdat hij vaak gelijk heeft.”

Deze Hap Slik Zeg komt uit Flair 41-2019. Deze editie ligt van 9 t/m 15 oktober in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen (of nabestellen) kan hier.

Beeld: iStock