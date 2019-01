Hap slik zeg: ‘Mijn kinderen wil ik meegeven: niks is vies’

Een kijkje in de keuken en het boodschappenkarretje van een lezeres.

Naam: Pauline (37)

Relatie: Jasper (45)

Kinderen: Valerie (6) en Romijn (4)

Beroep Pauline: recruitment-medewerker

Beroep Jasper: salesmanager

Geeft uit aan boodschappen: € 125 per week

Geeft uit aan uit eten gaan/take-out: varieert

Deze week op het menu

Maandag: macaroni met gehakt, groenten en een sausje

Dinsdag: nasi met gehaktballetjes

Woensdag: pannenkoeken van oma

Donderdag: spaghetti met tomaten-tonijnsaus

Vrijdag: broodje shoarma met rauwkost

Zaterdag: biefstuk met sperzie-bonen en gebakken aardappels

Zondag: kliekjes of pizza

Pauline: ‘Toen ik Jasper ontmoette, lustte ik niks. Ik hield niet van vis, niet van aardappels, niet van de meeste groenten, niet van soep… ‘Bah,’ zei ik als Jasper mij iets voorzette. ‘Hoe weet je dat nou? Heb je het al eens gegeten?’ vroeg hij verbaasd. Jasper houdt enorm van lekker eten en stelde zich ten doel mij aan het eten te krijgen. Dat is gelukt. Door hem leerde ik dingen te proberen. Ik at voor het eerst andijviestamppot en chili con carne. Het verbaasde me hoeveel ik bleek te lusten. Jasper en ik gingen vaak uit eten, en in die restaurants ging een wereld voor me open. Nu bestel ik vis, zelfs oesters.’

Mooie stukken vlees

‘Ik hou niet van koken, Jasper wel en hij is er goed in. Helaas is ie doordeweeks te laat thuis om nog te kokerellen. In het weekend doet hij dat wel. Als echte vleesliefhebber kiest hij mooie stukken vlees uit bij de biologische slager en maakt stoofvlees en braadstukken. Tijdens de feestdagen gaat hij helemaal los. Het kerstmenu denkt hij weken van tevoren al uit. Ik vind het leuk hem te zien genieten en ben blij dat ik zelf niet hoef te koken. Al dat vlees hoeft van mij alleen niet zo. Mijn favoriete keuken is de Italiaanse. Ik ben deels door mijn oma opgevoed en zij heeft lang in Italië gewoond. Ze kookte veel authentiek Italiaans. Ik ben gek op spaghetti met een goede saus, lasagne en cannelloni. Spaghetti bolognese eten we zeker eens per week. De kinderen vinden het lekker, het is snel klaar en je kunt het invriezen: ideaal. Op dagen dat wij beiden werken en de kinderen naar de bso gaan, zijn we laat thuis. Dan wil ik snel iets op tafel zetten.’

Niks is vies

‘We eten altijd met z’n vieren. De pannen komen nooit op tafel. Bij mijn oma bleven die ook in de keuken. Zij dekte de tafel heel netjes, met een echt tafelkleed en zilveren bestek. Dat doe ik niet, maar ik maak het wel gezellig met mooie placemats. Mijn kinderen wil ik meegeven: niks is vies. Misschien vind je het niet lekker, maar probeer het voordat je er iets van vindt. Gezond en gevarieerd vind ik belangrijk, ik wil ze zo veel mogelijk verschillende dingen voorzetten: rijst, pasta, aardappels en couscous. Ik kook niet veel uit pakjes en zakjes, dat vind ik vaak zo zout. De enige ‘eetregel’ voor de kinderen is dat ze een lekker toetje zoals een Danoontje of chocolademousse mogen als ze goed eten. Als ze ‘slecht’ eten, mogen ze alleen fruit na. Zelf zat ik als kind soms nog uren in mijn eentje aan tafel totdat ik eindelijk die paar aardappels had opgegeten. Mijn kinderen zijn ook geen makkelijke eters, maar ik heb geen zin in strijd. Bovendien: dwingen werkt averechts. Bij mij is het uiteindelijk goed gekomen, daar vertrouw ik bij hen ook op.’

Beeld: iStock