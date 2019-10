Hap slik zeg: ‘ Soms sta ik tegen middernacht nog te koken voor de volgende dag’

Kijk jij ook altijd stiekem bij anderen in het boodschappenkarretje? En vind je het ontzettend interessant wat mensen in de koelkast hebben staan? In Flairs ‘Hap slik zeg’ neem je een kijkje in de keuken – en het winkelmandje – van een lezeres. Dit keer nemen we een kijkje bij Renate (36).

Naam: Renate (36)

Relatie: woont samen en is verloofd met Remy (43)

Kinderen: dochter Skye (2), Remy heeft zoons Cassius en Dean

Beroep Renate: manager van Remy en hun sportschool

Beroep Remy: topsporter en ondernemer

Geeft uit aan boodschappen: € 250 per week

Geeft uit aan uit eten gaan: € 500 per maand

Deze week op het menu

Maandag: zalm met zoete aardappel en broccoli

Dinsdag: spaghetti met rundergehakt en zelfgemaakte verse tomatensaus

Woensdag: kip met rijst, roerbakgroenten en cashewnoten

Donderdag: ravioli met zelfgemaakte pestosaus, vis en spinazie

Vrijdag: kippendijtjes uit de oven (dag ervoor gemarineerd) met aardappelen en sperziebonen

Zaterdag: curry met kip en groenten

Zondag: uit eten met dochter Skye bij het pannenkoekenhuis

Renate: “Als Remy en ik uit eten gaan, kiezen we goede restaurants. Hij heeft een strakke agenda – die ik beheer – dus we willen wel genieten. We wonen in Almere, maar gaan altijd naar Amsterdam. Izakaya is onze favoriet, maar we gaan ook graag naar Momo, The Duchess of The Harbour Club. Als we met Skye uit eten gaan, is dat bij pannenkoekenhuis Smullen en Spelen in Almere. Daar hangen schommels en kan ze zich lekker vermaken. Remy houdt niet van gekkigheid, dus hij neemt altijd een naturel pannenkoek en ik bestel er een met kaas. Ons gezin zul je nooit bij de McDonald’s tegenkomen. Onze dochter Skye van bijna 3 weet niet eens wat dat is.

We eten veel verse groenten, ’s ochtends ontbijten we met havermout of kwark en fruit en onze keuken staat vol met noten. We zijn erg van het gezond eten omdat we in de sportwereld zitten. Mijn verloofde Remy is topsporter (drievoudig wereldkampioen kickboksen Remy Bonjasky red.) en we openen binnenkort onze tweede sportschool. Ik ben zijn manager en die van onze sportscholen, ook houd ik me bezig met onze kledinglijn en ons YouTube-kanaal. Toch zorg ik dat ik altijd op tijd thuis ben om vers te koken. Remy is ’s avonds vaak weg voor een evenement of hij geeft les in de sportschool. Soms vul ik een bakje met vis en groenten en ga ik dat samen met Skye naar papa brengen zodat hij tussen de lessen door gezond eet. Ik geef toe dat het best een organisatie is om werk en kind te combineren met goed eten. Soms sta ik tegen middernacht nog een maaltijd te bereiden voor de volgende dag. Ik vind het gewoon belangrijk. Toen Skye nog een baby was, kocht ik nooit potjes. Al haar groentehapjes maakte ik zelf in de blender. Daardoor lust ze nu alles.”

Geen telefoons aan tafel

“Qua boodschappen neem ik me altijd voor om online voor de hele week te bestellen, maar dat lukt nooit. Om de dag sta ik in de supermarkt. Als ik in mijn telefoon zet dat de vaatwastabletten op zijn, vergeet ik ze vaak alsnog. Ik ben een ‘snelle Albert Heijn-renner’. Als Skye erbij is, gaat het iets trager, want dan wil ze haar eigen kinderkarretje en zo, maar dan nog race ik langs de schappen. Soms zie ik stellen samen in de supermarkt lopen, maar Remy kan nooit mee. Dat vind ik niet erg, ik vind het gezellig om samen met Skye inkopen te doen. Wel is het af en toe best heftig als ik nadat ik Skye heb opgehaald sta te koken, met mijn laptop op het aanrecht en telefoon ernaast. Even rustig ‘uit-tunen’ en alleen maar koken is er niet bij, want ik probeer tegelijkertijd te reageren op mails en Instagram-posts te plaatsen. Als gezin hebben we de regel: aan tafel geen telefoons. We hebben een pot waar 50 cent in moet als je toch opneemt, dat geld gaat naar de spaarrekening van onze dochter Skye en Remy’s zoons Cassius en Dean.”

Beeld: iStock