Kijk jij ook altijd stiekem bij anderen in het boodschappenkarretje? En vind je het ontzettend interessant wat mensen in de koelkast hebben staan? In Flairs ‘Hap slik zeg’ neem je een kijkje in de keuken – en het winkelmandje – van een lezeres. Dit keer nemen we een kijkje bij Lauren (35).

Naam: Lauren (35)

Woont samen met: Evan (33)

Kinderen: Jim (4) en Emma (1)

Beroep Lauren: tandartsassistent

Beroep Evan: rijleraar

Geeft uit aan boodschappen: € 130 per week

Geeft uit aan uit eten gaan: niks

Deze week op het menu

Maandag: kip uit de oven met ­krieltjes en doperwten/wortels

kip uit de oven met ­krieltjes en doperwten/wortels Dinsdag: tartaartjes met sperziebonen en aardappelpuree

tartaartjes met sperziebonen en aardappelpuree Woensdag: kaasfondue met stokbrood, selderij en wortel om te dippen

kaasfondue met stokbrood, selderij en wortel om te dippen Donderdag: nasi met kip

nasi met kip Vrijdag: pizza

pizza Zaterdag: pasta bolognese met gehakt en groenten

pasta bolognese met gehakt en groenten Zondag: zelfgemaakte groentesoep met balletjes en brood

“Lolly’s zijn een absolute no-go hier in huis. Ik ben niet tegen zoetigheid en lekkers, maar continu sabbelen aan zo’n ding is funest voor je tanden. Dan beter een snoepje dat binnen 1 minuut weg is gekauwd. Als tandartsassistent weet ik dat het heel jong al helemaal mis kan gaan met het gebit van kinderen. Je wilt niet weten wat we bij de praktijk soms zien in de stoel. Peuters met een verrot melkgebit, kleuters die net een grote-mensen-kies hebben en meteen al een gaatje… Dat wil ik niet voor mijn kinderen. Daarom drinken we water. Snoep is bij mij thuis alleen voor het weekend en dan nog met mate. En er wordt niet te veel gesnackt tussendoor, ik wil op een dag maximaal 5 ‘eetmomenten’ creëren.”

Geen overbodige impulsaankopen

“Evan en ik hebben een vrij ouderwetse rolverdeling. Ik werk 2 dagen, hij werkt fulltime. Ik doe meer met de kinderen en in het huishouden, haal de boodschappen en ik kook. Een lijstje is onmisbaar in de supermarkt, want met een jengelende dreumes erbij wil je zo snel mogelijk klaar zijn. Bovendien helpt een boodschappenbriefje om geen impulsaankopen te doen; ik mag van mezelf alleen halen wat ik heb opgeschreven. Zo lukt het aardig om de uitgaven binnen de perken te houden. Verder haal ik alles van het goedkoopste merk, ook vlees. Het prijsverschil tussen een kiloknaller en biologische kip is enorm, ik kan het me niet veroorloven die laatste te halen. Minder vlees eten zou ook een oplossing zijn, maar daar wil Evan niet aan. Zijn buik is niet gevuld zonder een goed stuk vlees, zegt hij.”

111-maanden-jubileum

“Uit eten gaan we nooit, vanwege de kinderen. Onze ouders wonen te ver om een avondje op te passen en een vreemde babysitter vertrouw ik niet. Elke maand op de achtste vieren we gewoon thuis ons ‘jubileum’, de afgelopen keer was dat ons 111-maanden-jubileum. Dan maak ik voor ons kaasfondue als de kinderen naar bed zijn. Dat aten we tijdens ons allereerste afspraakje. Ik weet nog dat ik het toen zo bijzonder vond dat Evan graag met mij aan de kaasfondue wilde. Ik kende geen man die dat lekker vond, maar hij dipte dol­enthousiast selderij, wortel en paprika in de gesmolten kaas. Veel later bekende hij dat hij er eigenlijk helemaal niet zo gek op is. Maar hij was zo verliefd dat hij deed alsof, omdat ik het zo ontzettend lekker vind. Nog steeds eet hij elke maand voor mij kaasfondue. Heel romantisch, toch? En dan drinken we er rode wijn bij, omdat we dat die allereerste keer – ruim 9 jaar geleden – ook dronken. En ja, natuurlijk gaan die avond ook de kaarsen aan. Voor quality time hoeven wij niet per se naar een restaurant.”

