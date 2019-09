Hap slik zeg: ‘Ik drink 2 liter cola per dag, maar wél zero’

Kijk jij ook altijd stiekem bij anderen in het boodschappenkarretje? En vind je het ontzettend interessant wat mensen in de koelkast hebben staan? In Flairs ‘Hap slik zeg’ neem je een kijkje in de keuken – en het winkelmandje – van een lezeres. Dit keer nemen we een kijkje bij Judith (37).

Wie

Naam: Judith (37)

Woont samen met: Hein (37)

Beroep: samen hebben ze een hoveniersbedrijf voor jongens met een beperking, Judith is ook begeleider van verstandelijk beperkte mensen.

Geeft uit aan boodschappen: € 80 – 100 per week

Geeft uit aan uit eten gaan: € 120 per maand

Deze week op het menu

Maandag: boerenmaaltijdsalade

Dinsdag: maaltijdsalade met asperges

Woensdag: zalmfilet uit de oven met sugarsnaps

Donderdag: mozzarellasalade (met lactosemedicatie)

Vrijdag: maaltijdsoep

Zaterdag: gewokte garnalen met groenten

Zondag uit eten: zalmsalade

Judith: “Ik drink – schandalig genoeg – 2 liter cola per dag, maar het is wel cola zero. Als ik een vergadering heb op mijn werk, klok ik zo 2 flesjes leeg zonder dat ik het in de gaten heb. Ik weet niet waarom ik zoveel cola drink. Eerst had ik een enorme kauwgomverslaving. Met pijn in mijn kaken kwam ik bij de tandarts terecht en die concludeerde dat mijn kaken versleten waren. Dat kauwgom kauwen begon nadat ik het roken had opgegeven. Ik vond die sigaretten opeens zo stinken en ben cold turkey gestopt. Je gaat dan toch iets ter vervanging zoeken, denk ik. Dat was eerst kauwgom en nu dus cola. O, en om de dag een borreltje Baileys.”

Magnum vs. waterijs

“Verder houd ik wel van gezond eten. Als ik boodschappen doe, haal ik ook eten voor de 6 jongens die bij ons hoveniersbedrijf werken. Ze hebben allemaal een verstandelijke of fysieke beperking en nemen zelf lunch mee, maar vaak is het niet genoeg en dan vullen wij het aan. Als het aan de jongens ligt, komen er elke dag worstenbroodjes op tafel, maar ik zorg voor gezonde bruine boterhammen en fruit. Op ijsjesgebied worden de jongens ook moe van mij. Ze willen graag Magnums, maar ik haal fruit- en waterijs. Dat doe ik, omdat ze thuis toch al niet zo gezond eten. De instellingen waar ze wonen bieden wel verantwoorde maaltijden aan, maar ze kiezen zelf vaak voor een vette hap bij McDonalds. Een keer per jaar, in december, gaan we met het hele team naar Center Parcs. Dat is echt heel leuk. Maar ook al is het dan vakantie, we doen nog wel bewust inkopen. Door pakjes drinken mee te nemen naar het zwembad in plaats van frisdrank te kopen bijvoorbeeld.”

Allergisch voor alles

“Daarnaast ben ik ook begeleider van meisjes met een verstandelijke beperking. Ik maak graag maaltijdsalades met de meiden. Bijvoorbeeld met gamba’s en cashewnoten. Zij eten er vaak nog pasta bij, maar daar kan ik niet tegen. Ik ben allergisch voor zowat alles: lactose, bepaalde vetten. Daar kwam ik rond mijn 30e achter. Ik had steeds rare buikpijn. Op een vakantie met een vriendin kon ik niet eens meer rechtop staan, zo erg was het. Ik heb allemaal onderzoeken laten doen, maar daar kwam niks uit. Ondertussen moest ik heel vaak overgeven. Uiteindelijk werd duidelijk dat ik een ‘stapelaar’ ben, daarom kwam er in eerste instantie niets uit die onderzoeken: ik heb niet 1, maar best veel allergieën. Vooral die lactose-intolerantie is lastig. Dat zit in zoveel producten. Ik mis mijn vlaflips en was vroeger een echte kaas- en melkfreak. Ook dronk ik graag Rivella, maar ook daar zit lactose in. Ik kan lactosevoedsel alleen eten met pillen die enzymen bevatten, maar die slik ik liever niet. Alleen soms als ik uit eten ga. Door mijn strikte dagmenu kan ik nu wel weer sporten en heb ik energie, dat is me meer waard.”

