Kijk jij ook altijd stiekem bij anderen in het boodschappenkarretje? En vind je het ontzettend interessant wat mensen in de koelkast hebben staan? In Flairs ‘Hap slik zeg’ neem je een kijkje in de keuken – en het winkelmandje – van een lezeres. Dit keer nemen we een kijkje bij Charmaine (34).

Naam: Chermaine (34)

Partner: getrouwd met Patrick (49)

Kinderen: geen

Beroep Chermaine: ondernemer en promotieonderzoeker VUMC

Beroep Patrick: kassenbouwer

Geeft uit aan boodschappen: € 150-200 per week

Geeft uit aan uit eten gaan: € 100-500 per maand

Deze week op het menu

Maandag: groene asperges met geitenkaas en geroosterde noten

groene asperges met geitenkaas en geroosterde noten Dinsdag: oosters gemarineerde paksoi met gegrilde tonijn

oosters gemarineerde paksoi met gegrilde tonijn Woensdag: aubergine met tomaat en pesto uit de oven en artisjokken met bresaola en parmezaan

aubergine met tomaat en pesto uit de oven en artisjokken met bresaola en parmezaan Donderdag: soep van witte bonen en venkel met kaantjes van chorizo

soep van witte bonen en venkel met kaantjes van chorizo Vrijdag: Thaise salade met mango en rivierkreeftjes

Thaise salade met mango en rivierkreeftjes Zaterdag: garnalenkroketten en komkommer-dillesalade

garnalenkroketten en komkommer-dillesalade Zondag: tomatencrèmesoep en salade met geroosterde paprika en noten

“Als ik ’s ochtends opsta, is het eerste wat ik denk: wat zal ik vanavond eten? Koken vind ik heerlijk, vooral op zondag sta ik graag de hele dag hapjes te maken in de keuken, met een flesje wijn erbij en mijn koptelefoon op. Another one bites the dust van Queen live is favoriet. Ik ben een Bourgondiër, ik houd van lekker eten: van een zuurkoolschotel tot versgemaakte pasta en zelfgemaakte garnalenkroketten. Ik eet maar 2 of 3 keer per dag en dan grote porties. Ik houd van nieuwe dingen uitproberen, momenteel werk ik zelfs aan mijn eerste kookboek. Eten is voor mij onlosmakelijk verbonden met gezelligheid en samenzijn. Ik kook graag voor familie en vrienden, zelfs als we bij een vriendin thuis eten, sta ik daar in haar keuken. Ook als ik alleen ben kook ik, gewoon voor mezelf. Ik eet weinig vlees, veel vis en heel veel groenten. Ik geloof in vetrijk eten met veel roomboter, olijfolie en noten. Als ik pizza maak, gooi ik er een extra sloot olijfolie overheen. Die vetten zijn goed voor je hart, je vaten en je hersenfunctie.”

Vreselijke diëten

“Gezond eten vind ik belangrijk, omdat voeding mijn vak is en ik altijd met mijn gezondheid heb geworsteld. Mijn hele leven had ik een slechte conditie: de hond uitlaten of tegen de wind in lopen was onwijs zwaar voor mij. Waarom dat zo was, wist ik niet. Ik heb de vreselijkste diëten uitgeprobeerd om maar fit te worden. Dan ging ik sapvasten of at ik op aanraden van een deskundige 3 maanden lang alleen maar eieren, artisjok, peterselie en gember. Toen ik 25 was, kwam er eindelijk een diagnose: pulmonale arteriële hypertensie, een zeldzame en ongeneeslijke ziekte die veroorzaakt wordt door een verhoogde bloeddruk in de longslagader. Je kunt er zelfs aan overlijden. Gelukkig kwam ik in aanmerking voor een dubbele longtransplantatie en twee jaar geleden kreeg ik nieuwe longen. Na een half jaar herstel kan ik nu alles wat voorheen niet lukte: ik loop zo de trap op en sport 4 keer per week. Dat is heel gek en heel fijn.”

Koeien die in de natuur grazen

“Nog steeds vind ik eten belangrijk, het is de basis van hoe je je voelt. Ik geef liever geld uit aan goed voedsel dan aan nieuwe schoenen. Ik kom bijna nooit in de supermarkt, alleen bij Lidl voor groenten en fruit omdat die daar van heel goede kwaliteit zijn. Verder ga ik naar lokale winkels. Aan lekkere olijfolie, een dure fles wijn of een goede ham, geef ik zo een godsvermogen uit, dat interesseert me niks. Ik bestel online vlees van Schotse hooglanders – koeien die in de natuur grazen – of antibioticavrije kip. Als mijn kookboek af is, gaat de helft van de opbrengst naar wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van voeding bij ziekte. Ik doe daar ook promotieonderzoek naar in een academisch ziekenhuis. Mijn artsen van toen zijn nu mijn collega’s. Doordat ik lotgenoten heb zien overlijden, realiseer ik me heel goed hoeveel geluk ik heb gehad.”

