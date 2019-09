Kijk jij ook altijd stiekem bij anderen in het boodschappenkarretje? En vind je het ontzettend interessant wat mensen in de koelkast hebben staan? In Flairs ‘Hap slik zeg’ neem je een kijkje in de keuken – en het winkelmandje – van een lezeres. Dit keer nemen we een kijkje bij Esther (44).

Maandag: sla met tomaat, mozzarella, croutons en yoghurtdressing, aardappeltjes en merguezworstjes

Dinsdag: tortellini bolognese met Italiaanse groenten, gehakt, chorizo en geraspte kaas

Woensdag: (vanwege het vele sporten van de kids) kipshoarma met Turks brood en paprika en snoeptomaatjes

Donderdag: chili con carne met nachochips, zure room en paprika

Vrijdag: ovenwraps met kip en kaas eroverheen

Zaterdag: pizza

Zondag: velderwtjes, sla, gekookte aardappelen, kip cordon bleu

“Toen ik net gescheiden was, moest ik rondkomen van bijna niets. Ik had 2 kinderen, werkte parttime met tijdelijke contracten en het was crisistijd. Je wordt dan heel creatief, gaat op de aanbiedingen letten. We aten bijvoorbeeld 1 dag chili con carne zonder rijst. Dan deed ik nachochips erbij voor de kinderen, en tomaatjes en paprika voor de vitamines. Wat over was, aten we de dag erna met wat rijst erbij. We aten sowieso vaak rijst, want dat is goedkoop, en dan maakte ik extra veel om in te vriezen. Of ik maakte een feestje van een broodje, door er een tosti van te maken ofzo. Leuk was het niet: ik wilde zo graag eens boodschappen doen zonder de angst dat er niet genoeg op mijn rekening stond. Het was echt sappelen. Ik weet nu wel heel goed hoeveel spullen kosten, en dat voedsel duurder wordt. Ik zie dat een pak pasta een paar jaar geleden 60 cent was en nu 90. Hoewel we het nu een stuk ruimer hebben, let ik nog steeds op, want ik vind het zonde om onnodig geld uit te geven. Maar je leeft toch naar wat je hebt. Nu koop ik bijvoorbeeld van die aardappelpartjes in de schil die al voorgekookt zijn en je alleen nog maar op hoeft te bakken. Vroeger kon ik me die niet veroorloven, dan kocht ik een zak aardappelen. Wel koop ik nog steeds alleen shampoo of tandpasta in een 2-voor-de-prijs-van-1-aanbieding, ik heb altijd een voorraadje staan.”

“In ons gezin heeft iedereen vaak net zin in wat anders, daarom is het lastig om te verzinnen wat we zullen eten. Ik vind aardappelen, groenten en vlees maar flauw, maar mijn vriend en zoon vinden het juist het lekkerste wat er is. Mijn dochter en ik zijn meer van de pasta. Ik hou van liflafjes, mijn vriend wil een goed bord eten. Hij doet fysiek zwaar werk – hij bouwt elektrische fietsenliften en monteert die op campers – dus ik snap het wel. Hij wil veel vlees terwijl ik prima zonder kan. Ik hou van buitenlands eten zoals couscous of Mexicaans. Er mogen trouwens wel wat kilo’s af bij mij, maar aan diëten doe ik niet meer. Dat werkt gewoon niet, klinkklare onzin zijn die beloftes. Ik zorg gewoon dat ik gezond eet en ik loop hard. Ik probeer graag nieuwe recepten, maar de kinderen gaan daar niet graag in mee. Ze hebben al snel het commentaar dat het ‘te gezond’ is. Het liefst eten ze altijd pizza, in die fase zitten ze. Ik laat mijn humeur er niet door verpesten, hoor. Waar we wel allemaal van houden, is uit eten gaan. Laatst zijn we voor een verjaardag naar een wokrestaurant geweest. Dat is makkelijk, want ze hebben er van alles en dus is iedereen blij. Er is een sushibuffet, maar ook patat en frikandellen, Chinees en Thais. Ik moet eerlijk zeggen dat ik een half jaar niet meer naar een wokrestaurant hoef als ik daar geweest ben, vanwege al die bakluchten door elkaar heen. Echt zo’n vreetschuur is het.”