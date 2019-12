Hap slik zeg: ‘Je kunt eieren ook in de airfryer koken, daar kwam ik pas achter’

Kijk jij ook altijd stiekem bij anderen in het boodschappenkarretje? En vind je het ontzettend interessant wat mensen in de koelkast hebben staan? In Flairs ‘Hap slik zeg’ neem je een kijkje in de keuken – en het winkelmandje – van een lezeres. Dit keer nemen we een kijkje bij Rianne (29).

Wie

Naam: Rianne (29)

Beroep: docent Omgangskunde

Geeft uit aan boodschappen: € 150 per maand

Geeft uit aan uit eten gaan/bestellen: € 100 per maand

Deze week op het menu

Maandag: Broccoli-courgettesoep en twee rijstwafels met kaas

Dinsdag: Kant-en-klare lasagnette

Woensdag: Tapas

Donderdag: Pasta met tonijn, prei, paprika en komkommer

Vrijdag: Zoete aardappel, broccoli en vegetarische balletjes

Zaterdag: Pizza met salami, paprika en champignons

Zondag: Patat met vegetarische kipnuggets en een loempia

“Schrik niet van mijn weekmenu, want zo ongezond leef ik normaal gesproken niet. Toevallig was ik een weekend weg en at ik doordeweeks ook een keer buiten de deur. Met elkaar eten is voor mij de ideale manier om bij te kletsen met vriendinnen. Ik ga meestal naar tapasrestaurants. Daar heb ik geen last van keuzestress, want ik kan allerlei dingen nemen die ik lekker vind. Maar ik eet net zo graag afhaalsushi of een stokbrood met smeersels bij iemand thuis. Het gaat erom dat je met elkaar bent. Eten verbindt. Al moet het natuurlijk wel overwegend gezond zijn.”

Extra veel

“Ik vind het belangrijk om genoeg groenten en andere voedzame dingen binnen te krijgen, dus ik neem verantwoorde snacks mee naar school of als ik een dag op pad ben. Het liefst van die goedkope, dunne wortels; die zijn het lekkerst. Naast mijn werk als docent zit ik ook in de gemeenteraad van Woerden, mijn woonplaats. Ik ben dus erg druk en heb weinig tijd om in de keuken te staan. Ik eet regelmatig bij mijn moeder of bij mijn broer en schoonzus. Alleen vind ik maar saai. Als ik zelf kook, maak ik vaak extra veel. Zo heb ik meteen middag- of avondeten voor de volgende dag. Onlangs heb ik een huis gekocht. Zodra ik klaar ben met schilderen en alle andere klussen, koop ik een grote koelkast en vriezer. Dan kan ik mijn maaltijden nog verder vooruit plannen en ben ik minder snel geneigd om me er ’s avonds makkelijk vanaf te maken door een eitje te bakken.”

Koek en ei

“De lekkerste dingen maak je naar mijn mening zelf. Maar ik word ook heel blij van kletsmajoors, vooral van de knapperige karamel die erin zit. En er gaat niets boven homemade kaascroissantjes uit de oven. Je kunt ze zo rijkelijk beleggen als je wilt. Dat doe ik dan ook. Een paar plakjes ertussen én eentje erop. Zo heb je het beste van beide werelden: gesmolten kaas in de croissant en een krokant laagje erbovenop. Tweede Kerstdag vieren we altijd bij mijn tante. Zoals elk jaar neem ik de saucijzenbroodjes voor mijn rekening. Die maak ik zelf. Je rolt een mengsel van gehakt, ei en paneermeel tot worstjes en vouwt die tussen een stukje bladerdeeg. Om het er extra ambachtelijk uit te laten zien, maak je een paar sneetjes in de bovenkant. Een kind kan de was doen. Daarnaast experimenteer ik vaak met gevulde eieren. Experimenteren ja, want eieren koken gaat bij mij altijd fout. Dan zijn ze nog te vers, dan laat ik ze weer te lang koken – het is altijd wat. Ik ben er pas achter gekomen dat je eieren ook in de airfryer kunt koken. Maar dat is tot nu toe twee keer op rij mislukt. Drie keer is scheepsrecht, zullen we maar zeggen?”

