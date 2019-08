Kijk jij ook altijd stiekem bij anderen in het boodschappenkarretje? En vind je het ontzettend interessant wat mensen in de koelkast hebben staan? In Flairs ‘Hap slik zeg’ neem je een kijkje in de keuken – en het winkelmandje – van een lezeres. Dit keer nemen we een kijkje bij Susan (35).

Wie

Naam: Susan (35)

Getrouwd: met Martijn (42)

Kinderen: Teun (4) en Evie (2)

Beroep Susan: pleegzorgwerker

Beroep Martijn: manager zwembad

Geeft uit aan boodschappen: € 80-100 per week

Geeft uit aan uit eten gaan: € 100 per maand

Deze week op het menu

Maandag gehaktballetjes met pindasaus, rijst en doperwten

gehaktballetjes met pindasaus, rijst en doperwten Dinsdag gebakken aardappelen met broccoli en een krokante kipschnitzel

gebakken aardappelen met broccoli en een krokante kipschnitzel Woensdag vispotje met bonen, mais en kabeljauw

vispotje met bonen, mais en kabeljauw Donderdag spaghetti courgettini met pesto, in de oven gegaarde cherrytomaatjes en mozzarella

spaghetti courgettini met pesto, in de oven gegaarde cherrytomaatjes en mozzarella Vrijdag pompoensoep met geroosterd Turks brood

pompoensoep met geroosterd Turks brood Zaterdag: pastasalade met gerookte kipfilet, avocado, tomaat en spinazie

pastasalade met gerookte kipfilet, avocado, tomaat en spinazie Zondag: patat

Mijn man en ik koken om en om, maar hij is er beter in. Ik ben van de 20-minutenrecepten, hij is van de uitgebreide maaltijden. Wel koken we allebei zonder zakjes, dus alles is vers, zonder smaaktoevoegers of extra zout erin. Martijn vindt het leuk om zelf gehaktballetjes te draaien of saté te maken, terwijl ik dat kant-en-klaar haal als ik aan de beurt ben.”

Hele rijsttafel

“Martijn houdt erg van Indisch en maakt zo een hele rijsttafel met zelfgemaakte rendang. Laatst maakte hij zelf spaghetti, met hulp van Teun. Soms draait hij ook tagliatelle met de kinderen of ze vouwen van die pasta-envelopjes. Teun kan al echt helpen snijden, Evie stopt vooral alles in haar mond. Maar het is prima als zij wortel en paprika snoept tijdens het koken, want dan zijn die groenten alvast binnen. Eenmaal gekookt op tafel lusten de kinderen diezelfde groenten vaak niet. Evie blijft nooit op haar stoel zitten en is een moeilijke eter. De ene week is oranje voedsel favoriet, de week erna lust ze dat absoluut niet. We maken er geen strijd van, bieden het gewoon aan en gaan niet iets anders voor de kinderen maken. Ze krijgen wel een kom yoghurt na.”

Alles in de aanbieding

“Sinds een paar maanden rijdt online­ supermarkt Picnic hier rond en bestellen we onze boodschappen daar. Met 2 jonge kinderen naar de supermarkt gaan, vind ik gedoe. Op zondagavond wordt alles bezorgd. Een paar dagen daarvoor gaan mijn man en ik achter de computer zitten om te bedenken wat we die week nodig hebben. Het geeft rust als de week­boodschappen in huis zijn. Dan hoeven we ons niet meer naar de supermarkt te haasten nadat we hebben gewerkt en de kinderen van de opvang hebben gehaald. Op woensdag haal ik nog wel wat fruit en groenten vers op de markt. Het scheelt impulsaankopen als je online bestelt. Dat is prettig, want ons inkomen is gemiddeld en de kinderopvangkosten zijn hoog. Bovendien houden we van weekendjes weg, naar het strand of de dierentuin gaan en willen we 2 keer per jaar op vakantie. Ook sparen we voor onze kinderen, zodat ze later kunnen studeren. Ik houd bijvoorbeeld ook in de gaten welk wasmiddel in de aanbieding is. En als we een dagje weggaan, nemen we krentenbollen en pakjes drinken mee in plaats van ter plaatse bij een restaurant iets te kopen. Gaan we naar een bungalowpark, dan koken we zelf en halen we hooguit na het eten een ijsje in het restaurant. Dat scheelt niet alleen geld, het is ook gezonder, want op de kinderkaart in het restaurant is de keuze vaak beperkt tot patat en pizza.”