Kijk jij ook altijd stiekem bij anderen in het boodschappenkarretje? En vind je het ontzettend interessant wat mensen in de koelkast hebben staan? In Flairs ‘Hap slik zeg’ neem je een kijkje in de keuken – en het winkelmandje – van een lezeres. Dit keer nemen we een kijkje bij Aniek (44).

Naam: Aniek (44)

Getrouwd: met Niels (47)

Kinderen: Femmetje (12)

Beroep Aniek: levenscoach bij puur-power.nl

Beroep Niels: levenscoach

Geeft uit aan boodschappen: € 250 euro per week

Geeft uit aan uit eten gaan: € 350 euro per maand

Deze week op het menu

Maandag: sperziebonen en courgette met rijst, gehakt en satésaus

sperziebonen en courgette met rijst, gehakt en satésaus Dinsdag: kip met zoete aardappel uit de oven

kip met zoete aardappel uit de oven Woensdag: pompoenrisotto met feta

pompoenrisotto met feta Donderdag: tomaat en paprika uit de oven

tomaat en paprika uit de oven Vrijdag: pizza

pizza Zaterdag: chili con carne met gehakt en groenten

chili con carne met gehakt en groenten Zondag: zalm-venkelschotel met sinaasappel en dille

“Op de prijzen let ik niet. Mijn eerste gedachte in de supermarkt is: lekker! Later denk ik pas: oei, dat kostte wel € 4. Maar de volgende keer koop ik het gewoon weer. Als ik met dure muesli­repen thuiskom, moppert mijn man weleens: ‘An, doe normaal. Die kunnen we toch zelf maken?’ Maar ik heb ook bittere tijden gekend waarin het me financieel een stuk minder voor de wind ging, dus misschien geniet ik er daarom des te meer van. Ik ben dankbaar dat het nu kan. Ik koop zo veel mogelijk biologisch en vlees laat ik bezorgen door een online natuurslagerij, De Woeste Grond.”

Kruidenmix maken

“Mijn man en ik zijn allebei levenscoach. Hij reist de hele wereld over, omdat hij met cliënten meegaat op zakenreis. Zij willen hun ‘klankbord’ bij zich hebben. Ik coach vrouwen om beter voor zichzelf te zorgen. Zelf ben ik 9 jaar lang heel erg ziek geweest. Toen ik 29 was, had ik een extreem hoge bloeddruk, een te hoog cholesterol en aderverkalking. Ik moest veel medicijnen slikken en kreeg ook nog een burn-out. Wat me, naast bewegen en ontspannen, heeft geholpen, is ‘puurder’ eten, dus minder kant-en-klaar. Ik dacht dat ik gezond deed door donkerbruin waldkornbrood te eten, maar dat is eigenlijk witbrood dat bruin gebrand is. Nu eet ik desembrood. En ik maak zelf kruidenmixen, zoals voor chili con carne of kip tandoori, zonder zout, suiker of smaakversterkers. Dankzij gezondere voeding kon ik mijn bloeddrukmedicijnen afbouwen, heb ik minder aderverkalking en is mijn cholesterol nu perfect.”

Spekkies in zicht

“Ik zondig wel hoor, wekelijks gaat er wel patat of een reep Tony’s Chocolonely in. Als er een nieuw seizoen van The Voice of Holland op televisie is, gaat er een zak chips leeg, want dat kijken we gezellig met het hele gezin. Wel proberen we balans te houden, dus als we die week al pizza hebben gegeten en taart op een feestje, dan gaat er ‘s avonds niet wéér een zak snoep open. Mijn dochter is 12, een puber dus. Ineens lust ze niet alles meer en vindt ze veel stom. Qua eten is dat soms een strijd. Ik vind het belangrijk om haar een bepaalde mindset mee te geven, zodat ze straks als volwassene automatisch bewuste keuzes zal maken. In mijn jeugd werd er minder gedacht aan de suikers in veel producten. Ik mocht altijd ranja, terwijl wij nu vooral water drinken. Zelf zijn mijn man en ik daarin ook veranderd. Vroeger stond er een glazen pot met spekkies op tafel, dat maakt het heel verleidelijk om er steeds weer een te pakken. Ook de paaseitjes lagen wekenlang in het zicht. Nu doen we het anders: snoep zit in een dichte pot in de kast. Dat werkt.”

