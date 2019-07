Hap slik zeg: ‘Het avondeten is meestal mijn enige maaltijd’

Kijk jij ook altijd stiekem bij anderen in het boodschappenkarretje? En vind je het ontzettend interessant wat mensen in de koelkast hebben staan? In Flairs ‘Hap slik zeg’ neem je een kijkje in de keuken – en het winkelmandje – van een lezeres. Dit keer nemen we een kijkje bij Sanne (37).

Naam: Sanne (37)

Partner: samenwonend met Franz (45)

Kinderen: geen

Beroep Sanne: customer care-manager

Beroep Franz: vrachtwagenchauffeur

Geeft uit aan boodschappen: € 40-50 per week

Geeft uit aan uit eten gaan: € 60 per maand

Deze week op het menu

Maandag : ovenschotel met groenten, gehakt en kaas bij mijn ouders

: ovenschotel met groenten, gehakt en kaas bij mijn ouders Dinsdag : bloemkool met gehakt en spek

: bloemkool met gehakt en spek Woensdag: verse courgettesoep met wat over is van de bloemkool van gisteren

verse courgettesoep met wat over is van de bloemkool van gisteren Donderdag : courgetti met avocado en zalm

: courgetti met avocado en zalm Vrijdag : romige Toscaanse garnalen

: romige Toscaanse garnalen Zaterdag : asperges met beenham, ei, roomboter en peterselie

: asperges met beenham, ei, roomboter en peterselie Zondag: de overgebleven garnalen van vrijdag

“Gezondheid vind ik belangrijker dan de prijs van eten, dus ik let niet op het geld en kijk wel naar de ingrediënten. Vroeger stond ik er niet bij stil dat er zo veel suiker wordt toegevoegd aan producten. Zelfs in een pot groenten, waarvan je denkt dat dat goed voor je is, zit extra suiker. Mijn kelderkast stond voorheen vol met pakken cakemix, maar die haal ik niet meer in huis. Nu zorg ik voor cake met koolhydraatarme amandelmeel in plaats van met bloem of suiker. Die switch heb ik gemaakt door een project in ons dorp Leende, onder de rook van Eindhoven. Ik dacht altijd dat ik goed at, maar ik heb het helemaal omgegooid dankzij 2 lokale huisartsen die het project Gezond Dorp begonnen. Ze promoten het eten van weinig koolhydraten en veel gezonde vetten. ‘Pas je voeding aan, dan word je vitaal oud’ is hun boodschap. Eerst had ik er niet zo veel mee, maar mijn moeder kwam laaiend enthousiast terug van een van hun bijeenkomsten. Toen ben ik ook naar zo’n sessie gegaan met het idee: ik vind het toch onzin, maar ik hoor het wel even aan. Tot mijn verrassing klonk het allemaal zo logisch! Ik ben direct anders gaan eten en werd heel enthousiast, net als 1000 andere dorpsgenoten.”

Van mager naar vol

“Mijn hele kelderkast heb ik leeggemaakt. Mijn broertje was rond die tijd jarig en ik heb hem een doos vol rijst, pasta, aardappelen en pakjes toastjes cadeau gedaan. Ik eet niet meer uit potjes, ik eet kippendijen in plaats van kipfilet en volle yoghurt en melk in plaats van magere. Ik snoep niet meer. Ik eet nog maar 1 of twee 2 keer per dag een maaltijd; als ik werk is het avondeten meestal mijn enige maaltijd. Doordat ik nu op gezonde vetten leef, heb ik minder honger. Sinds ik zo eet, ben ik 1,5 kilo afgevallen en slaap ik veel beter. Een aantal dorpsgenoten is wel 40 kilo kwijtgeraakt en sommigen kunnen zelfs hun diabetesmedicatie afbouwen. Het project is een hit. In ons dorp Leende kent iedereen elkaar. Dat is handig voor Gezond Dorp, want iedereen vertelt het aan elkaar door. Je ziet elkaars mandje in de supermarkt en merkt het op als de buurvrouw afvalt. De lokale friettent heeft nu 2 menukaarten: de normale kaart met gefrituurde snacks en de Gezond Dorp-kaart met salades. De bedrijfsleider van de supermarkt kreeg zelfs een telefoontje van de leverancier: klopte de bestelling wel?”

Smokkelen

“Sinds Gezond Dorp verkoopt de supermarkt meer noten dan snoep en meer volle yoghurt dan magere. Er is zelfs een boek over de revolutie in ons dorp verschenen: Van GezondDorp naar GezondLand, met recepten en dagmenu’s. Mijn vriend doet ook mee, maar smokkelt weleens. Die eet gewoon een boterham voor de lunch, of zelfs een broodje kroket. Ik zondig alleen met chocolade, al vind ik pure chocolade, die gezonder is, inmiddels lekkerder dan de witte die ik vroeger altijd at.”

