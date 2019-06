Een expert legt uit: zo veel geld geef je cadeau bij een bruiloft

Het trouwseizoen is officieel van start gegaan, dus het kan maar zo zijn dat je binnenkort een bruiloft op de planning hebt staan. Wat trek je aan en hoe doe je je haar? En bovenal: wát doe je het bruidspaar cadeau?

Het blijft lastig om te bedenken waar je mee moet aankomen als je een bruiloft hebt. Koop je een cadeau? Of zou je het bruidspaar gelukkiger maken met een geldbedrag? En hoeveel geef je dan? Iris Decreus, oprichtster van House of Weddings, doet een boekje open bij HLN.

Envelopje

De deskundige raadt aan om eerst goed de uitnodiging te bestuderen, want daar kan bijvoorbeeld al een envelopje of iets dergelijks op staan. Dan weet je in elk geval dat het bruidspaar graag geld wil krijgen. Aan welk bedrag je dan moet denken? “Dat is een heel moeilijke vraag”, geeft Iris toe. “Dat hangt af van de mensen zelf, en hun spaarpotje en budget. Heb je het niet zo breed? Dan kan een minimale geste – of louter je aanwezigheid – al een prachtig geschenk zijn voor het bruidspaar. Kortom, je geeft net zoveel geld als jij gepast vindt en kunt missen.”

Richtlijnen

We horen je denken: dit is eigenlijk geen antwoord op de vraag. Er wordt immers geen concreet bedrag genoemd, dus zo ben je alsnog geen moer verder. Gelukkig heeft evenementenwebsite Salino een onderzoek gedaan, waaruit blijkt dat de gemiddelde gast 49,96 euro uitgeeft aan een cadeau voor een bruiloft. Daarnaast zijn er volgens Decreus een aantal richtlijnen waar je rekening mee kunt houden. “Hoe hecht is je relatie met het koppel? Ben je uitgenodigd voor de receptie en het diner, of enkel en alleen voor het avondfeest? Kom je in je eentje of met z’n tweeën?” Afhankelijk daarvan kun je besluiten of je meer of minder geld wil geven.

Cadeau

Vind je geld onpersoonlijk om te geven en sta je erop tóch een cadeau te kopen? Check dan wel bij het bruidspaar wat ze willen hebben, adviseert Iris. “Geef niet zomaar iets dat jij mooi vindt. Mogelijks vindt het koppel dit niet mooi of hebben ze al iets gelijkaardigs. Persoonlijk vind ik het fijn om een gepersonaliseerd geschenk te kopen: kussenslopen en een dekbedovertrek met de initialen van het koppel, mooie (bad)handdoeken met het logo dat ze gebruikten voor de trouwaankondiging of een champagne-emmer met hun logo erin gegraveerd. Maar vraag je eerst af of zo’n cadeau in de smaak zal vallen bij het koppel. Anders geef je toch maar beter geld.”

Bron: HLN.be | Beeld: iStock