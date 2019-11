Zo veel geld bespaar je als je vijf in plaats van negen minuten doucht

De één staat iedere ochtend én avond onder de douche, de ander gaat om de dag. Maar waar we het allemaal waarschijnlijk wel over eens zijn, is dat lekker lang onder die warme straal staan géén straf is in het najaar. Toch kan het je een hoop water en dús geld besparen als je de kraan wat korter laat stromen.

Als je je lokken moet wassen, een haarmasker gebruikt én je lichaam van top tot teen inzeept, zijn tien minuten onder de douche zo voorbij. Maar probeer die dingen eens te doen in vijf minuten. Eerlijk is eerlijk, zonder getreuzel moet dat ook wel lukken toch?

Nét iets korter

En als je alles wat sneller doet onder de douche en uiteindelijk niet negen maar vijf minuten eronder staat, kan dat je onderaan de streep toch best wat geld schelen. Want niet alleen kost het heel wat meer water, óók de stookkosten lopen verder op gezien het water lekker warm moet worden. Verkort je je douchesessie inderdaad van negen naar vijf minuten? Dan levert je dat jaarlijks zo’n tachtig euro op. Niet alleen beter voor je portemonnee, maar óók voor het milieu.

Huishouden

Meer manieren om geld te besparen? In het huishouden moet het met deze tips zeker lukken. En heb je aan die tips niet genoeg? Dan kun je altijd nog de Japanse bespaarmethode ‘kakeibo’ proberen. Dit stappenplan stamt al uit 1904, maar nog steeds zouden veel Japanners zich eraan houden en er maandelijks zo’n 35 procent (!) van hun inkomen mee besparen.

Kleding en eten

Je kunt natuurlijk ook een hoop geld besparen op andere dingen. Wat dacht je bijvoorbeeld van kleding? En we snappen best dat je leuke dingen wil blijven doen, zoals uit eten gaan. Maar als je dat laatste slim aanpakt, houd je ook heel wat over.

