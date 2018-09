Garnalen eten tot je een ons weegt: enorme prijsdaling door hete zomer

De Hollandse garnaal, het goedkoopste van allemaal. Althans, de komende tijd is dat het geval. Door de extreem warme zomer die we achter de rug hebben zit de zee zó barstensvol garnalen, dat vissers maar liefst vier keer zoveel vissen als normaal. Dat heeft een voor de consument positief effect op de prijs…

Lees ook

Lekker! Maak zelf romige risotto met garnalen

Koopje

“Twee maanden geleden gingen garnalen nog voor een tientje per kilo weg, nu is dat nog geen drie euro, dat gaat de consument merken”, zegt voorzitter Matthijs van der Ploeg van de garnalenvissersbond vandaag in De Telegraaf. Hij is tevens directeur van de garnalenafslag in het Groningse Zoutkamp.

Bergen en bergen

“De schepen vangen wel vier keer zo veel als normaal”, zegt Van der Ploeg. Hij adviseert de vissers daarom een paar dagen te stoppen met vissen. Daar mogen ze echter geen gezamenlijke afspraken over maken, want dat zou vallen onder verboden kartelvorming.

Kokkerellen

Stoppen met vissen of niet, dat overschot is er. Dus trek al die kookboeken maar van de plank en snor de lekkerste garnalenrecepten op. Cocktails, pasta’s, salades, amuses… so much to cook! Wij zeggen: prik een datum (of twee) voor een vriendinnenavond en genieten maar!

Garnalen weer volop aanwezig in het schap. pic.twitter.com/t9OPLjIMuh — JOHAN K. NOOITGEDAGT (@JKNooitgedagt) September 16, 2018

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Peter smulders