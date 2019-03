Eens of oneens? ‘Als ik te veel wisselgeld terugkrijg, vind ik dat ik dat mag houden’

Iedere week plaatsen we een stelling op Facebook en Instagram, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde dingen denken. Deze week: ‘Als ik te veel wisselgeld terugkrijg, vind ik dat ik dat gewoon mag houden’.

Caroline: Van de situatie afhankelijk. Stel, ik zie dat de kassamedewerker het nog aan het leren is en het gaat dan mis, dan help ik en wijs hem/haar erop. Maar ik heb ook weleens meegemaakt dat een kassamedewerker het heel druk en gezellig had met een collega, en mij eigenlijk niet zag staan of aandacht aan me schonk. Toen ik 10 euro te veel wisselgeld terug kreeg, dacht ik dan ook ammehoela! Toen ben ik weggelopen.

Susan: Nope, is niet van mij dus ik geef het terug. Zelfs als ik er thuis al achterkom ga ik terug.

Christine: Nee, dat geld is niet van mij. Dus ik geef het terug. Eerlijkheid gaat voor alles.

Leonie: Ik kan er sowieso niet tegen als er niet wordt terug geteld, als ze dat gewoon geleerd wordt en ze passen het bij elke contante betaling toe, dan filter je de meeste fouten er echt wel uit. Is het bedrijf te laks daar energie in te steken, dan ga ik geen energie steken in werk wat de kassamedewerkster zou moeten doen.

Nadine: Als je het bewust ziet en je houdt het, staat het gewoon gelijk aan diefstal.

Jenny: Het mág wel, maar persoonlijk zou ik me daar niet goed bij voelen, zeker niet als ik daar vaker kom. De kans is namelijk groot dat men er aan het einde van de dag achter komt. Sommige medewerkers in winkels moeten zelfs het kasverschil uit eigen zak terugbetalen. We maken allemaal weleens een foutje, dus ik geef het liever gewoon terug (als ik het doorheb, want ook ik tel niet altijd het wisselgeld na wat ik terugkrijg).

Salima: Ligt helemaal aan de situatie en het moment. Ik heb het eens in de Efteling gehad, die snapte niet helemaal hoe je moest teruggeven (stond op haar beeldscherm) en gaf meer terug dan ik uiteindelijk gaf. Ja, eigen schuld. Groot bedrijf en blijkbaar niet willen/kunnen lezen. Maar ik ga ook weleens eten in een tentje waar mensen met een verstandelijke beperking werken en dan help ik met tellen. Deze mensen zijn namelijk zo beleefd, vriendelijk en willen zo graag helpen, die verdienen gewoon elke cent en meer.

Sabine: Ik zeg dat het niet klopt. Als de medewerker daarna aangeeft dat het wél klopt, zeg ik niks meer en neem ik mijn winst.

Nicole: Als ze niet fatsoenlijk het geld terugtellen in mijn hand, dan houd ik het. De meesten geven het geld zo terug wat de kassa aangeeft. Goed aanleren en ook zo doen. Dan maak je ook niet zo snel een fout.

