Eens of oneens? ‘Ik vind het niet leuk dat ik meer verdien dan mijn man’

Iedere week plaatsen we een stelling op Facebook en Instagram, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde dingen denken. Deze week: ‘Ik vind het niet leuk dat ik meer verdien dan mijn man’.

Elly: Don’t care, het is ons geld. Maakt niet uit wie wat verdient.

Jill: Wat van mij is, is van hem en wat van hem is, is van mij… wie het binnenbrengt is niet van toepassing, lijkt me.

Anne: Totaal niet. Ik zou er wel problemen mee hebben als mijn vriend er moeite mee zou hebben dat ik meer verdien.

Bets: Is bij ons al zolang we samen zijn en dat is al bijna veertig jaar. Heb er geen probleem mee en mijn man gelukkig ook niet.

Josien: Ach, heb liever dat een van ons wel een beetje goed verdient! Nu kunnen we lekker op vakantie samen en met de kids. En hij werkt ook hard genoeg om zijn bijdrage te doen. Zo heb je het samen goed toch?

Frederike: Wij verdienen samen genoeg om te kunnen genieten van leuke uitjes en het leven. Wie het meeste geld binnenbrengt, is totaal onbelangrijk.

Tinne: Mijn ex-man vond dat vooral niet leuk… terwijl alles op één rekening binnenkwam en er dus geen onderscheid gemaakt werd. Ik zag het als ‘we gaan er samen op vooruit’, hij zag het als ‘ik word onderhouden door mijn vrouw’ (terwijl hij zelf ook best goed verdiende…).

