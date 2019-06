Eens of oneens? ‘Iedere maand spaargeld opzij zetten, is een must’

Iedere week plaatsen we een stelling op Facebook en Instagram, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde dingen denken. Deze week: ‘Iedere maand spaargeld opzij zetten, is een must’.

Lees ook

Eens of oneens? ‘Op social media moet je zonder nare gevolgen je mening moeten kunnen delen’

We verzamelden jullie meningen over deze stelling. Hoe denk jij erover? Klik hier om mee te praten!

Corina: Must. Dat zal best. Maar is voor lang niet iedereen een optie.

Sharon: Het is vooral erg verstandig, maar tegenwoordig is dat ook vooral een luxepositie als dat haalbaar is.

Naomi: Ik vind het erg verstandig om te doen, dat zodra je tegenslagen hebt je altijd iets hebt om op terug te vallen.

Linda: Moet het wel kunnen.

Marscha: Bij mij hoort sparen bij de vaste lasten. Geeft me ook rust, het idee dat ik geld achter de hand heb mochten er onvoorziene uitgaven op mijn pad komen.

Janine: Ja zeker. Als het kan, vind ik wel dat je in elk geval elke maand iets opzij moet zetten. Als het een keer niet kan is niet erg. Maar een buffer is erg belangrijk voor onverwachte dingen.

Yvonne: Mee eens! Fijn voor de toekomst en onvoorziene kosten.

Lesley: Vroeger zou ik volmondig zeggen ja een maand niet gespaard dat is zonde! Maar tegenwoordig zeg ik: ja, heel belangrijk, maar lukt het een keer niet, geen man overboord.

Marissa: Wij zetten iedere maand een vast bedrag per maand opzij. En de kinderbijslag per kwartaal naar de spaarrekening van onze kinderen. Sparen is nodig voor onvoorziene kosten. Maar als het een maandje niet lukt om wat voor een reden dan ook, is dat geen drama.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Shutterstock