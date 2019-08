Eens of oneens? ‘Iedere dag douchen is pure waterverspilling’

Iedere week plaatsen we een stelling op Facebook en Instagram, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde dingen denken. Deze week: ‘Iedere dag douchen is pure waterverspilling’.

We verzamelden jullie meningen over deze stelling. Hoe denk jij erover? Klik hier om mee te praten!

Simone: Heerlijk elke avond. Ik betaal het zelf dus ik mag er van genieten.

Jitske: Pure water verspilling, het is niet nodig om iedere dag te douchen. Slecht voor je huid en voor onze watervoorziening is het ook slecht.

Elma: Iedere dag kort douchen vind ik nodig. Maar iedere dag een half uur vind ik inderdaad waterverspilling.

Monique: Echt niet. Heerlijk ’s ochtends even kort en in de avond langer… ik geniet er van.

Maaike: Ligt er aan. Ik werk in een sportschool, en daarnaast sport ik minstens 5 keer in de week. Mijn omgeving vind het wel zo fijn als ik minstens 1 keer per dag douche… ipv dat ik naar mijn sporttas ruik!

Fabiënne: Nee niet elke dag! Maar niet perse om het water. Ik douche altijd lekker lang, heb een heel ritueel wat echt wel 20 minuten kost. Dus ik douche om de dag of 1x in de 3 dagen. Mensen die elke dag douchen, zullen dit een stuk korter doen denk ik? Zo niet, dan is het zeker waterverspilling!

Petra: Ik vind douchen pure ontspanning dus ga dat zeker niet opgeven!

Anne Lieke: Ik douche ook elke dag. Ik kan niet zonder, zowel om wakker te worden als me fris te voelen. Maar het is goed om over na te denken wat een luxe dat is. Wij hebben genoeg water inderdaad, maar dat wil niet zeggen dat het geen verspilling is, slecht voor het milieu, er veel afvalstoffen mee komen et cetera. We hebben niet alleen te maken met onszelf, nu, en in Nederland.

Nadine: Ja, het is waterverspilling. Met een washand jezelf wassen ben je veel minder water kwijt. Maar ik voel mezelf ook frisser na een douchebeurt, dus doe het toch dagelijks. Probeer het wel zo kort mogelijk te doen.

