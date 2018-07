‘Drip cake’ op je party? Bij deze Nederlandse winkel scoor je ‘m voor een zacht prijsje

Op een beetje een hippe verjaardag, babyshower of vrijgezellenparty staat er één op tafel: zo’n héél erg instagram-proof ‘drip cake’ die vaak te mooi is om aan te snijden. Uiteraard willen we allemaal zo’n prachtexemplaar op ons eigen feestje, maar goedkoop zijn ze doorgaans niet. Tot nu, want bij déze bekende Nederlandse keten kun je er vanaf nu één bestellen.

Smakelijk nieuws!

De inmiddels beroemde Life of Pie-taarten van de Amsterdamse vriendinnen Lauren de Vries en Kim Schilte (zie onderstaande voorbeelden) hebben we allemaal weleens voorbij zien komen. Maar bij hun geweldige cakeshop een taart voor een groot gezelschap bestellen kost al (heel) gauw meer dan honderd euro. Gelukkig kunnen we nu voor een kwart van dat bedrag terecht bij… de HEMA!

Indrukwekkend mooi

Bij Nederlands’ favoriete winkel voor eh… nou ja, eigenlijk alles, kun je vanaf nu terecht voor heuse drip cakes die minstens zo gezellig staan op jouw social-accounts. De taarten zijn verkrijgbaar in twee uitvoeringen: red velvet en chocolade disco-dip. Daarnaast zijn er verschillende formaten verkrijgbaar: voor 8, 16 en 24 personen. Die zijn los al een feest om naar te kijken, maar door de verschillende ronde taarten op elkaar te zetten, creëer je een indrukwekkende multi-layer cake die zelfs de gemiddelde bruidstaart overtreft.

Koopje!

Je betaalt voor de grootste taart slechts € 27,50. Die voor 16 personen kost je € 20,- en die voor acht personen staat al voor € 13,- bij je op tafel. Dat scheelt behoorlijk met de drip cakes van hippere bakkerijen. Oké, die worden misschien uitbundig gedecoreerd met snoep, bloemen en noem maar op, maar voor de euro’s die je bespaart door voor een HEMA-exemplaar te kiezen, kun je ‘m natuurlijk prima zelf opleuken.

Híer kun je HEMA’s nieuwste lekkernij bestellen.

De droomtaarten van Life of Pie:

