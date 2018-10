Zó handig: dankzij deze nieuwe app bespaar je flink wat euro’s

Nooit meer een aanbieding missen en als eerste weten dat jouw favoriete producten met korting te scoren zijn? De nieuwe app Cheapp helpt je op weg en zorgt ervoor dat je maandelijks heel wat geld overhoudt voor de leuke dingen in het leven.

Overkomt het jou wekelijks dat je op maandag erachter komt dat jouw lievelingsshampoo tot die dag ervoor in de aanbieding was? Zucht, daar gaan weer een paar onnodige euro’s. Maar dankzij Cheapp heb je geen last meer van dit probleem, want dankzij de pushmeldingen die je krijgt, hoef je nooit meer een aanbieding te missen.

Favorieten

Hoe dat zit? In de app vind je alle aanbiedingen van Etos, Kruidvat, DA, DIO, Douglas en ICI Paris. Het handige is dat je je favoriete producten kunt markeren, waardoor je een berichtje ontvangt wanneer dat ene product voordelig aan te schaffen is. Zo hoef je dus niet meer alle folders door te spitten en wordt geld besparen je nóg makkelijker gemaakt.

Honderden euro’s

Volgens initiatiefnemer Roderick Knijnenburg kan de app ervoor zorgen dat je jaarlijks honderden euro’s bespaart. ‘Iedereen heeft favoriete producten en merken. Denk bijvoorbeeld aan je favoriete douchegel, maar ook duurdere producten zoals scheermesjes, parfum, luiers of make-up. Bij dergelijke producten loont het echt om gebruik te maken van aanbiedingen. Bij je lievelingsgeurtje kan dit vaak € 25 tot €40 schelen.’

De app is gratis – jep, alleen maar winnen – te downloaden via de iTunes App Store en Google Play Store. Waar wacht je nog op?

Beeld: iStock, Cheapp