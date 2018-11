Zo eet je een week lang met heel het gezin voor nog geen 5 euro per avondmaal

Besparen op extraatjes en op die manier een steentje bijdragen aan een mooiere wereld: het is een initiatief van UNICEF Nederland en LINDA.foundation. Samen roepen ze iedereen op om te minderen voor kinderen. Middels een handige app kun je bijhouden wat je bespaart en dat bedrag met één druk op de knop doneren aan kinderen die het niet zo goed hebben.

In het kader van Minderen voor Kinderen is Francesca van francescakookt.nl de uitdaging aangegaan om een week lang gerechten op tafel te zetten voor vijf euro per dag, voor vier personen.

Budgetrecepten

Francesca: ‘Iedere dag staat er bij ons een lekkere maaltijd op tafel. Of het nou zelfgemaakt of gekocht is, onze kinderen kunnen iedere dag smullen. Minderen is daarbij nooit een noodzaak geweest, maar ik realiseer me, sinds ik moeder ben des te meer, dat dat zeker niet bij iedereen het geval is. Om die reden steun ik de belangrijke oproep van Minderen voor Kinderen en ben ik een van hun ambassadeurs geworden. Met een beetje minder in maar één week kunnen we heel veel kinderen meer geven! Tijdens de Minderen voor Kinderen-week (1 t/m 7 november) ga ik jullie inspireren met heerlijke budgetrecepten waarmee je met gemak geld kunt besparen. Deze week gaan we ook geen eten bestellen of halen, ook daarmee bespaar je veel! En die besparing maak ik uiteindelijk naar Minderen voor Kinderen over. Doe je met me mee? Het is maar een kleine moeite en is voor een ander heel wat waard.

Voor het budgetmenu heb ik goed gekeken naar de aanbiedingen in die week (dat is ook gelijk mijn belangrijkste tip!) en heb ik voor 32,50 euro boodschappen gedaan. Aangevuld met een paar dingen uit mijn eigen voorraadkast (denk aan peper, zout, olijfolie en specerijen) ben ik aan de slag gegaan en hebben we iedere dag, met z’n vieren, een avondmaaltijd voor nog geen vijf euro gegeten. Naast mijn budget vond ik het ook heel belangrijk dat we gezond en voedzaam zouden eten dus mijn focus lag vooral op veel groenten en vezels.’

Dit was het menu:

Maandag: Ravioli met geroosterde groenten

Dinsdag: Vegetarische erwtensoep

Woensdag: Kipburgers met gebakken aardappels, spinazie en rauwkost

Donderdag: Bietensoep met broccoli, spinazie en balletjes

Vrijdag: Pasta ovenschotel met courgette, paprika en prei

Zaterdag: Bulgursalade met biet, mandarijn en komkommer

Zondag: Andijviestamppot met een Oosters tintje

Dit waren de boodschappen die ik heb gedaan:

2 verpakkingen (1 kg totaal) biologische gekookte bieten = € 2,- (aanbieding)

1 stronk broccoli = € 0,89 (aanbieding)

2 kg iets kruimige aardappelen = € 1,99 (aanbieding)

2 gele paprika’s = € 0,99 (aanbieding)

2 rode paprika’s = € 0,99 (aanbieding)

2 komkommers = € 0,95 (aanbieding)

400 gr gesneden andijvie = € 1,05

2 stengels prei = € 0,55

1 knolselderij = € 0,85

1 courgette = € 0,55

1 bol knoflook = € 0,45

1 net uien = € 1,25

1 rode peper = € 0,29

1 kg winterpeen = € 0,79

1 net mandarijnen = € 2,65

2 verpakkingen verse ravioli gevuld met kaas en tomaat = € 1,99 (aanbieding)

1 verpakking vegetarische spekreepjes = € 1,94 (aanbieding)

4 scharrel kipburgers = € 2,75 (aanbieding)

1 verpakking (275 gr) biologische rundersoepballetjes = € 3,09

175 gr geraspte Goudse belegen kaas = € 1,95

1/2 volkoren brood = € 0,65

500 gr gedroogde spliterwten = € 1,05

500 gr volkoren penne = € 1,14

300 gr biologische bulgur = € 0,89

1 verpakking groentebouillonblokjes = € 0,78

Totaal uitgegeven = € 32,47

Dit haalde ik uit mijn voorraadkast:

Zout

Peper

Bakolijfolie

Olijfolie extra vergine

Boter

Melk

Zonnebloemolie

Laurierblaadjes

Paprikapoeder

Gedroogde oregano

Gedroogde tijm

Sojasaus

Sjalot en rode ui (daarvoor kun je ook gewoon uien gebruiken)

1 vegetarische rookworst (Deze had ik gekregen om uit te proberen en zet ik voor de volledigheid wel in het lijstje. Maar wij waren er geen fan van. Dus laat gerust eruit of vervang door een echte rookworst)

Benieuwd naar de gerechten die Francesca met deze boodschappen en spullen uit haar voorraadkast gekookt heeft? Alle smakelijke recepten vind je op haar website francescakookt.nl.

