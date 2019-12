Budgetblog Jeltje: ‘Restyle je kerstoutfit van vorig jaar!’

Altijd op zoek naar trendy items voor een prikkie? Speciaal voor Flair deelt Jeltje alles over budgetmode én haar voordelige fashion finds. Deze week geeft ze tips over hoe je je ‘oude’ kerstoutfit kunt updaten.

Blaas je oude kerstoutfit nieuw leven in!

“Als je geld wil besparen omdat de decembermaand al duur genoeg is maar je hebt geen idee wat je aan moet met kerst of oud & nieuw, kijk dan nog eens goed (achter)in je kast. Vaak vind je nog wel een item waar je misschien op uitgekeken bent of waarvan je niet eens meer wist dat je het nog had.

Restylen met accessoires

Met een kleine twist maak je dat ene zwarte jurkje dat je al twee jaar in je kast hebt hangen weer helemaal leuk! En restylen met accessoires is daar een hele goede manier voor. Combineer je outfit met (nieuwe) statement oorbellen, een opvallende panty of een leuke clutch. Slim shoppen van kleding zit ‘m niet dus altijd in het kopen van leuke en betaalbare outfits, maar juist ook in het opnieuw dragen van kleding op een andere manier.

De leukste budget accessoires op een rij

Om jullie op weg te helpen heb ik een heleboel leuke schoudertasjes, clutches en statement oorbellen voor jullie geselecteerd. Op naar het nieuwe jaar in oud en nieuw!”

Oorbellen van links naar rechts:

Tassen van links naar rechts:

Zowel de jumpsuit (€59,99) als clutch (€15) die Jeltje draagt op bovenstaande foto is van WE Fashion.

Over Jeltje van der Pol

Jeltje is modeontwerpster en styliste en heeft ruim 12 jaar ervaring bij diverse Nederlandse modemerken, van reguliere womenswear tot sportswear en plussizes. Ook wordt ze ingehuurd voor personal shopping of stijladvies. Op haar Instagram profiel @jel_nl laat ze zien dat mode voor de gemiddelde Nederlandse vrouw er ook leuk en trendy uit kan zien voor de kleinere portemonnee en maakt hierbij uitsluitend gebruik van betaalbare merken van Nederlandse bodem. Met verrassende looks, fashion finds, adviezen en accessoires.

