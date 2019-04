Bloem (36): ‘Mijn man is heel lief hoor, maar niet zo secuur met de financiën’

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Bloem (36) om te laten zien waar ze het van doet.

Wie

Naam: Bloem (36), stewardess (27 uur)

Relatie: getrouwd met Frits (41), uitvoerend producent (40 uur)

Kinderen: Noor (9) en Cato (6)

Netto-inkomsten

Salaris Bloem: € 1.800

Salaris Frits: € 2.600

Toeslag kinderopvang: € 170

Toeslagen: € 180

Kinderbijslag: € 164

TOTAAL: €4914

Uitgaven

Hypotheek: € 813

Gas, water, licht: € 160

Verzekeringen: € 333

Boodschappen: € 520

Auto: € 310 (inclusief benzine)

Internet en tv: € 47

Telefoon: € 70

Kinderopvang: € 297

(Sport)clubjes: € 250

Huisdieren: € 10

Schoonmaakster: € 70

Kleding en leuke dingen doen: € 700 (ieder € 350)

Aflossing studieschuld: € 270

Sparen: € 450

TOTAAL: €4300

Sparen en schulden

Spaargeld gezamenlijk: € 1.500

Spaargeld voor de kinderen: € 11.000

Schulden: € 33.000

Ben je een beetje happy met jullie financiën?

“Absoluut. Maar dat is niet altijd zo geweest. Frits werkte een paar jaar geleden als freelancer. Zijn inkomen schommelde toen nogal. Soms verdiende hij goed, maar er waren ook maanden waarin zijn inkomen een stuk kariger was. Die goede maanden moesten dat opvangen. Hij was altijd bezig met het zoeken naar nieuwe klussen en dat voelde onrustig. Nu heeft hij alweer een tijdje een vaste baan en heb ik veel beter inzicht in ons inkomen. Dat geeft mij rust.”

Ben jij degene die thuis over het geld gaat?

“Ja, ik houd onze financiën bij. Frits is heel lief hoor, maar niet zo secuur. We hebben een gezamenlijke spaarrekening. Daar betalen we grotere uitgaven van en onze vakantie. Er staat nu niet zo veel op. Vorig jaar zijn we verhuisd en er was een onvoorzien hoge tandartsrekening. Dan gaat het spaargeld hard. Naast deze gezamenlijke rekening hebben we allebei een eigen rekening. Daar betalen we naar rato de vaste lasten van. Gemiddeld houden we allebei € 350 per maand over om vrij te besteden. Daar kopen we dingen van voor onszelf, maar ook voor de meiden. Als zij nieuwe schoenen nodig hebben vraag ik de ene keer aan Frits of hij ze kan betalen en andersom gebeurt dat ook. Frits vindt het wel prettig dat ik goed overzicht heb. Hij vraagt geregeld aan mij wat hij kan uitgeven, haha.”

Is die studieschuld van hem?

“Jep. Echt zo zonde. Als hij niet zo’n flierefluiter was geweest, had hij helemaal geen schuld hoeven hebben. Hij is hartstikke slim en had zijn studie prima binnen de termijn kunnen afronden. Maar ja, hij leefde er in die tijd lekker op los. Was veel aan het feesten en deejayen, zijn grote hobby. Nu betalen we daar de rekening voor. Iedere maand € 270. En nog 10 jaar en 1 maand te gaan. Toch is het een goede levensles geweest. Hij is veel bewuster gaan uitgeven en wil niet dat onze dochters later in eenzelfde soort situatie terechtkomen. Daarom zetten we de kinderbijslag volledig op de kinderspaarrekening.”

Was het eigenlijk lastig een hypotheek te krijgen met die studieschuld?

“Een studieschuld staat niet bij BKR geregistreerd. Gelukkig voor ons. Die schuld telde dus niet mee voor de bank. Anders was het misschien wel wat lastiger geweest om dit heerlijke jaren-30-huis te kopen.”

