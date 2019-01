Bij deze Deense winkel koop je 4 dagen lang álles voor 2 euro

Attentie, attentie, koopjesjagers: na hun briljante verrassing afgelopen oktober waarin een dag lang alles verkocht werd voor 1 euro, komt budgetketen Flying Tiger wederom met een meesterlijke actie.

Lees ook

De beste deal van 2019! Bekijk ‘The Lion King’, ‘Dumbo’ en ‘Aladdin’ goedkoop in de bios

Say what?!

Tijdens de ‘Dreamy Days’ betaal je vier dagen lang maar 2 euro voor álle producten uit de winkel. We herhalen: álles, dus het volledige assortiment, kost tot en met zondag slechts 2 euro per item.

Rijendik

In oktober vierde Flying Tiger hun tienjarig bestaan in Nederland door een dag lang alle producten voor slechts 1 euro te verkopen. De actie sloeg in als een bom: in en voor de winkel stonden mensen rijendik opgesteld. En waar koopjes zijn, is reuring. In Rotterdam moest zelfs de politie eraan te pas komen om de hysterische mensenmassa enigszins te beteugelen.

Verschillend productaanbod

Als je nu ook je slag wil slaan, is enige haast geboden. De Dreamy Days zijn vandaag al begonnen en duren tot en met zondag 20 januari. Het loont om op verschillende dagen een kijkje te nemen, want het productaanbod verschilt per dag. Kleingeld mee, kniebeschermers om, helm op en hollen!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle | Beeld: iStock