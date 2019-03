Hoeveel hebben anderen op hun spaarrekening staan? Wat betalen ze voor hun huis? En hoe zit het met (eventuele) schulden? In de budgetspecial van Flair doen zes vrouwen een huishoudboekje open.

Naam: Anne

Leeftijd: 28 jaar

Gezinssituatie: samenwonend, geen kinderen

Opleiding: master geschiedenis

Werk: Medewerker op een hr-afdeling

Nettoloon: € 1.931

Inkomen partner: € 1.880

Extra’s: auto van de zaak

Gezinsinkomen: € 3.811

Vaste kosten: ongeveer € 1.070 per maand

Op de spaarrekening: € 30.000

“Sinds september heb ik mijn geschiedenismaster op zak. Ik heb mijn studie altijd gecombineerd met een baan en werk al meer dan 3 jaar bij dezelfde werkgever. Ik regel cursussen en opleidingen voor onze medewerkers en houd me ook bezig met het uitstippelen van het diversiteitsbeleid en het welzijn van collega’s. Als ze een probleem hebben, kunnen ze bij mij terecht. Ik wilde graag geschiedenisdocent worden, maar als werkstudent heb ik langer over mijn studie gedaan, waardoor ik meteen fulltime wilde werken. Ik vind het jammer dat ik niet veel met mijn diploma doe, maar ik heb een leuke baan en dat is ook veel waard.”

3 uur reistijd

“Mijn nettoloon bedraagt net geen € 2.000. Ik verdien niet slecht, maar het kan altijd meer zijn. Ik werk meer dan 38 uur per week en ben vaak thuis ook nog bezig. Gelukkig wordt dat op andere manieren gecompenseerd. Mijn werkgever is heel flexibel, ik mag komen en gaan wanneer ik wil en thuiswerken wordt aangemoedigd. Dat is fijn, want als ik naar het werk heen en weer reis met het openbaar vervoer ben ik bijna drie uur onderweg.”

Sparen voor een huis

“Mijn vriend en ik huren nog. We hebben een appartement met een garage en betalen daar € 700 per maand voor plus € 120 voor gas, water en licht. Voor boodschappen hebben we een budget van € 250. We willen graag een huis kopen, maar door mijn studie hebben we nog niet zo veel kunnen sparen. We hebben samen € 30.000, best een leuk bedrag, maar niet genoeg om iets te kopen. We zijn nog niet naar de bank geweest, maar als we een online berekening doen, zakt de moed ons in de schoenen. Tegenwoordig vragen de banken vaak een eigen inbreng van € 60.000. Wie kan dat op tafel leggen? Wij zetten elke maand € 700 opzij op een gemeenschappelijke rekening. Dat tikt wel aan, maar toch zit een huis er voorlopig nog niet in.”

Appeltje voor de dorst

“Ik vind het niet belangrijk om veel geld te hebben, al ben ik blij met onze financiële buffer. Mijn vriend en ik willen vooral zekerheid, een appeltje voor de dorst. Niemand weet of de pensioenen later betaalbaar blijven. Dat is een extra motivatie om een huis te kopen. Als je dat al hebt, sta je toch sterker in je schoenen.”

