Hiér scoor je deze week twee (!) bananenplanten voor slechts 4 euro

Een beetje groen in huis kan vandaag de dag haast niet meer ontbreken. Soms kan er alleen best een behoorlijk prijskaartje aan een plant hangen en – vooral als je geen groene vingers hebt – dat weerhoudt je er misschien van om ze in huis te halen. Herkenbaar? Trek dan een sprintje naar Lidl, want daar scoor je deze week twee (!) bananenplanten voor nog geen vijf euro.

Wie graag op de kleintjes let, is bij Lidl aan het juiste adres. Wekelijks heeft de budgetsupermarkt weer een folder vol leuke aanbiedingen, met als ster van deze week: de hippe bananenplant. Voor twee stuks hoef je slechts vier euro neer te tellen. Heb je dubbel kans van slagen dus, voor een wel heel klein prijsje. Geen reden om te twijfelen, toch?

Bananenplant

De bananenplanten die je bij Lidl vindt, zijn zo’n 40 centimeter hoog en de pot heeft een diameter van 12 centimeter. Ze zijn bestemd voor binnen en hebben dagelijks een scheutje water nodig. De aanbieding geldt vanaf vandaag, dus wij kunnen maar één ding zeggen: op naar de winkel!

