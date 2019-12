Je bestelt een keer wat online, trekt meerdere keren per dag je pinpas als je boodschappen doet of naar de drogist gaat en trakteert je beste vriendin op een koffietje. Vraag jij je ook aan het eind van iedere maand weer af waar jouw geld aan verdampt is? Deze (gratis!) apps helpen je niet alleen om jouw uitgaven in kaart te brengen, maar óók om euro’s te besparen.

Of je aan het einde van de maand nou wel of niet uitkomt met je geld: meer inzicht creëren in je financiën kan voor niemand kwaad. En zeg eens eerlijk, het is best fijn om te weten waar die euro’s blijven toch? En vooral: waar je hier en daar een beetje op kunt bezuinigen? Gelukkig bestaan er tegenwoordig een hoop apps die hierbij kunnen helpen. Flair zet er een aantal voor je op een rij:

Apps geld beheren

1. Internetbankieren app

Bij welke bank je ook een rekening hebt, tegenwoordig hebben ze allemaal wel een mobiele applicatie waarin je in één oogopslag kunt zien wat er binnenkomt en waar je jouw geld aan uitgeeft. Hartstikke handig, want zo heb je het overzicht altijd bij de hand. Ook kun je met een paar klikken geld overboeken naar jouw spaarrekening, zodat je daar toch weer nét wat minder makkelijk bij kunt. Zonder saldo bij de kassa staan is trouwens ook verleden tijd, want je kunt voordat je gaat betalen precies zien hoeveel er nog op je rekening staat. Is het te weinig? Boek dan net zo makkelijk weer geld van je spaarrekening over naar je betaalaccount.

2. Buddy

In de app Buddy kun je vooraf een budget bepalen wat je die maand kunt/wil uitgeven. Gedurende die periode kun je zien hoeveel je nog te besteden hebt, mede dankzij het overzicht van al je uitgaven. Delen jij en je partner de kosten? De app is gebouwd om samen te gebruiken, want in Buddy kun je uitgaven zonder moeite splitsen. Gratis voor iOS.

3. Money Lover

Money Lover helpt je om je persoonlijke financiën in kaart te brengen. Net als in Buddy kun je instellen wat je budget is, maar in deze app kun je ook aangeven waar je dat aan uit wil geven. Zo kun je dus bijvoorbeeld mapjes aanmaken voor eten & drinken, winkelen en sporten. Op die manier kun je simpel je inkomsten en uitgaven beheren, en per categorie én per maand inzicht krijgen. Ook handig: in Money Lover kun je grafiekjes maken om zo te zien hoeveel procent van je geld waarnaartoe gaat. Nóg handiger: ben je bijna door je ingestelde budget heen, dan geeft deze app je een seintje. Gratis voor iOS, Android en Windows.

4. WieBetaaltWat

Woon je samen met huisgenoten of ben je een weekend weggeweest met een groep vriendinnen? Dan is WieBetaaltWat een heel handige app. Iedereen die een uitgave gedaan heeft, kan dat met een paar klikken in de app zetten én de personen aanklikken die eraan ‘mee hebben gedaan’. De app verdeelt de kosten en zo zie je bij de afrekening hoeveel geld je moet betalen/ontvangen én aan/van wie. Gratis voor iOS en Android.

5. Monefy

Heb je een uitgave gedaan? Zet het dan binnen no time in Monefy. De app doet het verdere werk en laat je uiteindelijk met een grafisch overzichtje zien hoeveel geld je uitgegeven hebt. Vervolgens kun je je geld zelf categoriseren. In principe kun je de app gratis gebruiken, maar als je niet onderbroken wil worden door advertenties, moet je Monefy Pro downloaden. Dit kost je eenmalig 2,50 euro. Gratis voor iOS, Android en Windows.

Apps geld besparen

1. Groupon

Als je geld wil besparen op de leukste uitjes en etentjes buiten de deur, ben je bij Groupon aan het juiste adres. Filter gemakkelijk op wat je wil doen en geef aan in welke stad je dat wil doen, en de app geeft je een overzicht van alle aanbiedingen in de buurt. Waarom de volle pond blijven betalen voor bijvoorbeeld een dierentuinkaartje als dat niet nodig is? Check eerst deze app! Gratis voor iOS en Android.

2. Waze

Bij jou in de buurt weet je misschien wel waar je het voordeligst kunt tanken. Maar als je buiten je dorp of stad bent, moet je soms een gokje wagen (om er een paar straten verder achter te komen dat je daar beter je tank vol had kunnen gooien). Met Waze is dit verleden tijd. De app vertelt je namelijk waar de goedkoopste tankstations bij jou in de buurt zijn. Bovendien kun je ‘m gebruiken als gratis gps. Gratis voor iOS, Android en Windows.

3. Kayak

Besparen op vakantie is ook voor niemand een straf, toch? Wil je geen euro’s laten liggen, download dan nu Kayak. Deze app vergelijkt tarieven op talloze websites en brengt de laagste prijzen van onder meer vluchten en hotels in beeld. Heb je nog geen vakantiebestemming in gedachten maar weet je wel wat jouw budget (ongeveer) is? Dan helpt de app je om een geschikte reis te boeken. Gratis voor iOS en Android.

4. Reclamefolder

Nooit meer te veel betalen voor shampoo, tandpasta en dat soort dingen? Spit dan voordat je de stad in gaat alle reclamefolders door. In deze app heb je ze allemaal bij elkaar en kun je gemakkelijk aangeven wat jouw favoriete winkels zijn. Op zoek naar een specifiek product? Je kunt er gericht op zoeken dankzij de handige zoekfunctie en krijgt vervolgens precies te zien waar je het in de aanbieding kunt scoren. Gratis voor iOS, Android en Windows.

5. The Fork

Vind je uit eten gaan een feestje, maar vind je vooral dat je er vaak veel voor moet betalen? Houd dan de app van The Fork erbij als je gaat reserveren. Hiermee kun je niet alleen snel en gemakkelijk een reservering plaatsen bij jouw favoriete restaurant, maar kun je ook vaak dineren met korting. Bovendien kun je zogeheten Yums sparen via de app, waarmee je de volgende keer korting krijgt op de rekening. Gratis voor iOS, Android en Windows.

Tips om geld te besparen

Met hier en daar een beetje geld besparen is natuurlijk helemaal niets mis. Heb jij een gat in je hand en kun je nog wel wat extra tips gebruiken? Dan is dit Japanse stappenplan misschien iets voor jou. De manier waarop ze daar een huishoudboekje bijhouden, zou kunnen bijdragen aan het besparen van flink wat euro’s. Eet je vaak buiten de deur (want: gezellig, lekker én makkelijk)? Dankzij deze trucjes hoef je niet in te leveren op restaurantbezoekjes, maar is iedere keer diep in de buidel tasten niet nodig. En als al jouw geld naar boodschappen en het huishouden lijken te gaan, mag je deze tips niet missen.

Beeld: iStock