Lidl strikes again! De budgetsupermarkt heeft deze week een paar supergoede aanbiedingen waar we helemaal wild van worden. Naast het gigantische float eiland vind je er deze week ook de immer populaire All Star-sneakers van Converse. En ook hiervoor betaal je alles behalve de hoofdprijs.

Onder een jurkje, een mom jeans of een strak model: All Star-sneakers zijn altijd goed. Of je nu naar een festival gaat of een middag door de stad gaat slenteren. Ben je toe aan een (extra) paar? Trek dan maar een sprintje naar Lidl, want daar gaan ze vanaf donderdag 23 mei voor slechts 44,99 euro over de toonbank.

In de winkel

In de nieuwe folder van de supermarkt zijn drie verschillende kleuren van het lage model te vinden, die per paar dus nog geen 50 euro kosten. Eronder staat te lezen dat de schoenen in meerdere maten en tinten verkrijgbaar zullen zijn, dus als je het niet bij één paar wil houden, is dit je kans. Het lijkt er overigens wél op dat het om een aanbieding gaat die alleen in de winkels geldt, want online zijn de sneakers niet terug te vinden. Op goed geluk naar de winkel, dus!

Beeld: iStock, Lidl