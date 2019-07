Op naar de winkel! ALDI verkoopt weer spotgoedkope jacuzzi’s

Vandaag komt het met bakken uit de lucht en helaas begint augustus sowieso behoorlijk nat. Geen zorgen, dankzij ALDI is het altijd een feestje in de achtertuin (onder een afdakje, dan). De budgetsupermarkt verkoopt namelijk jacuzzi’s en nee, je hoeft er geen vermogen voor neer te tellen.

Vanaf zaterdag is-ie weer verkrijgbaar: dé jacuzzi onder de jacuzzi’s. We hebben het natuurlijk over de variant van ALDI. Voor slechts 299 euro is dit geweldige bubbelbad al van jou. Maar let wel: op is op. Dus zet op 3 augustus je wekker maar, want het zal als we het een beetje inschatten wel weer heel hard gaan.

Bubbels

Met ruimte voor wel vier personen, kun je na een lange werkdag hierin even heerlijk tot rust komen én ook nog eens mensen uitnodigen om te komen genieten. Bubbels in het bad en misschien wat bubbels in je hand in de vorm van champagne – hee, je moet jezelf verwennen toch – en je creëert je eigen jetset-leven gewoon in de achtertuin. Cheers!

