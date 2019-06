Afgelopen vrijdag is de zomer officieel begonnen en vrijwel meteen werden we getrakteerd op warm weer. Ook deze week blijven die hoge temperaturen aanhouden en stijgt het kwik op sommige plekken zelfs tot ver boven de 30 graden. Gelukkig is daar Aldi, waar je vanaf vandaag terecht kunt voor verkoelende gin-tonic-ijsjes. Yum!

Van genoeg water drinken tot een ventilator op je gezicht gericht en pootjebaden: zoek jij op iedere mogelijke manier een beetje verkoeling op deze warme dagen? Dan ga je heel blij worden van dit nieuws. Bij Aldi vind je deze week namelijk ijsjes met alcohol erin, in twee verschillende smaken: gin-tonic en bellini.

Eurootje

Zoals we van de budgetsupermarkt gewend zijn, hoef je helemaal niet diep in de buidel te tasten voor een paar ijsjes. In een doosje zitten er vier en daar betaal je slechts 99 cent voor. Genoeg reden om een sprintje te trekken naar Aldi (oké, niet te hard #zweetaanval)! PS: er zit alcohol in de ijsjes, dus delen met de kids is geen optie.

