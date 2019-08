Met deze 5 tips voorkom je een kledingcrisis

Flair & Janice

Sta jij je met grote regelmaat voor de kledingkast af te vragen wat je vandaag in hemelsnaam aan moet? Terwijl er geen lege hanger te ontdekken is? Dat noemen wij een kledingcrisis. Daarom 5 tips om deze vanaf het nieuwe modeseizoen voorgoed te voorkomen.

1. Wees je bewust van wat kleding doet

Kleding moet niet alleen lekker zitten, je outfitkeuze vertelt ook wie je bent of hoe je je voelt, zonder dat je een woord zegt. Deze non-verbale communicatie bepaalt een groot deel van je presentatie. Zowel wat je zelf uit wilt stralen, als hoe anderen jou zien. Door je goed te kleden, bepaal jij dat effect. Dus bedenk wat er voor die dag op de agenda staat en welke impact jij daar alleen al met je outfit kunt maken.

2. Zorg dat je basics kloppen

Het principe van de witte bloes en little black dress is inmiddels een beetje achterhaald, maar goede basics heb je nog steeds nodig en moeten vooral kloppen. Bij jou en bij jouw favoriete stijl. Het idee is dat basics een aantal seizoenen meegaan, bij voorkeur zijn ze daarom tijdloos. Zo kun je ze eindeloos combineren met items waarmee je de laatste trends omarmt. Investeer daarom in basics van hoogwaardige kwaliteit. De kleur van je basis is neutraal. Dat is zeker niet hetzelfde als saai, want goede basics hebben een perfecte pasvorm, en die gaat nooit vervelen.

3. Voorkom miskopen

Niet weten wat je aan moet komt vaak omdat er te veel in je kast hangt. Onderzoek wijst uit dat 71% van onze kleding de afgelopen twaalf maanden niet gedragen is. Miskopen zijn vaak de boosdoener. Niet zo goed voor je portemonnee, laat staan voor het milieu! Koop daarom nooit iets ‘alleen maar’ omdat het goedkoop is.

4. Haal de bezem door je kledingkast

Hoe overzichtelijker je kledingkast, hoe beter. Dus vraag je per item op z’n Marie Kondo’s af of je er echt blij van wordt? Vaak kun je je geld beter uitgeven aan een item waar je meteen verliefd op bent, dan aan tien goedkopere versies waarop je na twee keer dragen uitgekeken bent. Wat ook werkt is een zogenaamde capsule garderobe aanleggen. In zo’n minigarderobe verzamel je zo’n 30 items die je de komende tijd graag wil dragen, inclusief jassen, schoenen, tassen en andere accessoires. Zo blijft je kledingkast overzichtelijk en je keuzestress beperkt tot een bevrijdend minimum.

5. Volg een mode-masterclass

Heb jij meer richting nodig, volg dan de workshop ‘Mode is niet moeilijk’. Mode-vakman Janice weet als geen ander hoe kleding werkt en wat het voor je kan doen. Tijdens de workshop geeft hij handige tips en tricks om er iedere dag leuk uit te zien. De workshop is voor iedereen toegankelijk en inclusief het gelijknamige boek dat Janice in 2018 uitbracht met daarin alle basisregels om er altijd stijlvol uit te zien. Schrijf je in en laat Janice jou helpen de beste versie van jezelf te zijn.

Kijk hieronder vast mee met Janice.